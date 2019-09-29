سولشاير: مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال أنسب فرصة لإثبات أنفسنا

عبر المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن غضبه الشديد عقب الخسارة أمام ويستهام في الدوري الإنجليزي، وقال سولشاير في حوار لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”تضع المزيد من الضغط على نفسك للتمتع بالتنافسية، أرغب في الفوز بكل شيء حتى في التدريبات“.

وأضاف سولشاير ”لا نمر بنفس موقف الموسم الماضي، لا نعاني من أي قلة في الرغبة، لم أقل إن مهمتي في إصلاح الوضع ستنجح بسرعة، الأمر يتعلق بالسير خطوة بخطوة“.

وتابع المدرب النرويجي ”مع الأموال التي أنفقناها، والتي يصفها البعض بالغزيرة، تعاقدنا مع مدافعين اثنين، وأصبحنا من الفرق الصلبة دفاعيًا، نعم نستقبل أهدافًا ليس من المفترض أن تسكن شباكنا، ولكن الأمر الذي نفكر فيه حاليًا هو تطوير الجانب الهجومي“.

وعمّا إذا كان عمله يتعلق بالوقت الحالي فقط أم بالمستقبل أكمل: ”إذا نظرت إلى أرون (وان بيساكا) ودان (جيمس) فيبلغ كل منهما 21 عامًا، ويقدمان عملًا جيدًا، لا نتوقع أن يصبحا قادة للفريق، ولكنهما سيبقيان في النادي لسنوات عديدة“.

وأردف: ”أما هاري ماغواير، فهو لاعب مختلف، يظهر بقلب الدفاع، ويبلغ من العمر 26 عامًا، وبالتالي ننتظر من الثلاثي الكثير من العمل في الوقت الحالي وفي المستقبل“.

وأكمل: ”علينا مواصلة العمل في تطوير الفهم والعلاقة مع جميع اللاعبين، وأسلوب اللعب الذي نرغب في تطبيقه، بالطبع تعرضنا لبعض العثرات، فمهمة الإصلاح ليست سريعة، ولم يتم بناء روما في يوم واحد، نحتاج إلى الوقت، والتزام اللاعبين جيدًا للغاية“.

وتواصل سولشاير ”جميع اللاعبين يرغبون في التعلم، وبالتالي نقضي الأسبوع في التطور والتعلم، أما الحالة المزاجية فهي تتعلق بنتائج المباريات“.

وتحدث سولشاير عن مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال المقبلة قال سولشاير: ”إذا فزنا بها، فهي المباراة المثالية بصرف النظر عن هوية الفريق، ودائمًا ما كانت مواجهاتنا أمام آرسنال من المباريات المثيرة بالنسبة للجماهير، وبالنسبة لنا، نملك سجل نتائج جيدًا أمامه، وعلينا أن نركز على أنفسنا، ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا حل المشاكل التي سيصدرها لنا“.

وأضاف: ”أعتقد أن المباراة ستكون مفتوحة، الفريقان يرغبان في الهجوم، واللقاء المقبل هو أنسب فرصة لإثبات أنفسنا“.