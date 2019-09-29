مصر.. كشف أثري جديد يظهر بقايا معبد للملك بطليموس الرابع (صور)

أعلنت وزارة الآثار المصرية، اليوم الأحد، عن كشف أثري جديد تضمن العثور على بقايا معبد للملك بطليموس الرابع في محافظة سوهاج بصعيد مصر جنوب البلاد.

وعبر بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن حفائر الإنقاذ التي قامت بها بعثة أثرية من وزارة الآثار بمنطقة كوم شقاو بمدينة طما شمال سوهاج، كشفت عن بقايا معبد للملك بطليموس الرابع، حيث تم الكشف عن بعض أحجاره أثناء أعمال الحفر الخاصة بإمداد خطوط للصرف الصحي بالقرية، في أوائل سبتمبر2019.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم على الفور وقف أعمال الحفر لإمداد مواسير الصرف الصحي في تلك البقعة وتكليف فريق عمل من وزارة الآثار لإجراء حفائر إنقاذ.

وأشار محمد عبدالبديع، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، إلى أن البعثة بدأت أعمالها في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من الجدار المكتشف أثناء أعمال مشروع الصرف الصحي، وفي أحد الشوارع الجانبية كشفت البعثة عن الركن الجنوبي الغربي من المعبد وباقي الجدار المتجه من الشمال إلى الجنوب وعليه بقايا مناظر متكررة للمعبود ”حابي“، يحمل القرابين برفقته العديد من الحيوانات والطيور المختلفة وأمامه بقايا نصوص تحتوي على اسم الملك بطليموس الرابع.

كما عثرت البعثة أيضًا بالمنتصف على بقايا جدار آخر من الحجر الجيري يتجه إلى الغرب وتغطي أرضيته بلاطات من الحجر الجيري.

يذكر أن منطقة ”كوم شقاو“ هي عاصمة الإقليم العاشر من أقاليم مصر العليا، غرب مدينة طما، أطلق عليها قديمًا اسم ”واجيت“، وأقدم ذكر لهذه المدينة كان في الأسرة الرابعة.