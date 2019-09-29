مسؤول في ”أمازون“ في موقف محرج بسبب سماعة ”آبل“ (صورة)

وجد دايف ليمب نائب رئيس قطاع الخدمات والأجهزة في أمازون نفسه في موقف محرج للغاية، عندما كان على وشك الدخول في مداخلة تلفزيونية على الهواء مباشرة على قناة ”بلومبرغ“ الإخبارية، وقام فريق التصوير بتمرير سماعة ”آبل آيربودز“ إليه ليرتديها، ليمكنه الاستماع لصوت المذيع والإجابة على أسئلته.

وكان ليمب يتحدث عن آخر منتجات أمازون التي كشفت عنها في حفلها السنوي الأسبوع الماضي، ومن بينها سماعة لاسلكية ذكية ”إيكو بودز“، والتي تعتبر منافسًا مباشرًا لسماعات ”أبل“ اللاسلكية، ومن هنا تعرض ليمب لانتقادات واسعة على الشبكات الاجتماعية فيما يخص ظهوره بسماعات الشركة المنافسة.

Amazon executive promotes the company’s new Echo Buds … while wearing AirPods https://t.co/ria9mJDbam by @ChanceHMiller pic.twitter.com/s0ENVxdP3p — 9to5Mac.com (@9to5mac) September 25, 2019

وكان اللقاء التلفزيوني غير معد مسبقًا، وفرض ذلك على مسؤول ”أمازون“ التعامل مع الموقف الذي وجد نفسه فيه عندما مرر فريق التصوير إليه سماعات أبل اللاسلكية، فما كان منه إلا أن يرتديها، خاصة وأنه لم يكن بصحبته سماعات شركته الجديدة.

وتقدم سماعة ”أمازون“ الجديدة مزايا متعددة، منها ميزة عزل كامل للضوضاء والمقدمة من شركة ”بوز“، وكذلك ميكروفونان في كل سماعة لالتقاط صوتك بشكل واضح عند محادثتك مع مساعد أمازون ”أليكسا“، وكذلك مع مكبر صوت قوي يوصل لك صوت الموسيقى وكذلك صوت المكالمات بشكل واضح، وبسعر 130 دولارًا فقط، كما أنها تعتبر منافساً قوياً لسماعة ”آبل“ لأنها تدعم استخدامك لمساعدتك المفضل الذكي عبر هاتفك سواء سيري من ”آبل“ أو مساعدات من ”غوغل“.