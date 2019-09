مسؤول في ”أمازون“ في موقف محرج بسبب سماعة ”آبل“ (صورة)

وجد دايف ليمب نائب رئيس قطاع الخدمات والأجهزة في أمازون نفسه في موقف محرج للغاية، عندما كان على وشك الدخول في مداخلة تلفزيونية على الهواء مباشرة على قناة ”بلومبرغ“ الإخبارية، وقام فريق التصوير بتمرير سماعة ”آبل آيربودز“ إليه ليرتديها، ليمكنه الاستماع لصوت المذيع والإجابة على أسئلته.

وكان ليمب يتحدث عن آخر منتجات أمازون التي كشفت عنها في حفلها السنوي الأسبوع الماضي، ومن بينها سماعة لاسلكية ذكية ”إيكو بودز“، والتي تعتبر منافسًا مباشرًا لسماعات ”أبل“ اللاسلكية، ومن هنا تعرض ليمب لانتقادات واسعة على الشبكات الاجتماعية فيما يخص ظهوره بسماعات الشركة المنافسة.

Amazon executive promotes the company’s new Echo Buds … while wearing AirPods https://t.co/ria9mJDbam by @ChanceHMiller pic.twitter.com/s0ENVxdP3p

— 9to5Mac.com (@9to5mac) September 25, 2019