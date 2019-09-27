أول ظهور للفنانة المصرية هنا الزاهد بعد مرضها خلال شهر العسل (صورة)

كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد، آخر تطورات حالتها بعد تعرضها لوعكة صحية خلال قضائها شهر العسل بصحبة زوجها الفنان أحمد فهمي في سنغافورة مطلع الشهر الجاري.

وقالت الزاهد عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“ إن حالتها الصحية جيدة، موجهة الشكر إلى جمهورها على مساندتها ودعمها لها طول فترة مرضها وتلقيها العلاج.

وشاركت الفنانة المصرية صورة لها عبر خاصية ”الأستوري“، في أول ظهور لها بعد فترة مرضها وعلقت قائلة:“شكرًا لكل واحد، بجد أنا شفت كمية حب منكم ودعاء مشوفتهاش في حياتي، أنا بخير الحمد الله“.

وكانت رئيسة اللجنة الصحية في نقابة المهن التمثيلية في مصر، الفنانة نهال عنبر، قالت إنّ الفنانة هنا الزاهد عادت إلى القاهرة، أمس الخميس، برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، قادميْن من سنغافورة، موضحًة أنّها دخلت أحد المستشفيات في منطقة المهندسين.

وأكّدت أنّ الفنانة ستخضع لجراحة خلال السّاعات المقبلة في المعدة، مشيرة إلى أنّ الفحوصات الطبية التي أجرتها بينّت وجود حصوات في المرارة بالمعدة.

ولفتت ”عنبر“ إلى أنّ الأطباء سيُجرون لها عملية جراحية بالمنظار لتفتيت هذه الحصوات، وربما تقوم باستئصال المرارة في حال تسبّب الأمر في مضاعفات لها.

وفي 11 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، احتفلت هنا الزاهد وأحمد فهمي بزفافهما، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء والرياضة.