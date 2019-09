أول ظهور للفنانة المصرية هنا الزاهد بعد مرضها خلال شهر العسل (صورة)

View this post on Instagram

الفنانة المصرية هنا الزاهد تعلن آخر تطورات حالتها بعد تعرضها لوعكة صحية خلال قضائها شهر العسل بصحبة زوجها الفنان أحمد فهمي في سنغافورة مطلع الشهر الجاري. . وشاركت الفنانة المصرية صورة لها عبر خاصية "الأستوري"، في أول ظهور لها بعد فترة مرضها وعلقت قائلة: "شكرًا لكل واحد، بجد أنا شفت كمية حب منكم ودعاء مشوفتهاش في حياتي، أنا بخير الحمد لله". . #إرم_نيوز #هنا_الزاهد #أحمد_فهمي #فن #مشاهير #نجوم_الفن #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #مصر #trend #news #egypt