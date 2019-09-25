سجن صحفي تركي 14 عامًا بتهمة إطلاق صاروخ

قضت محكمة تركية بحبس الصحفي ضيا آتامان، لمدة 14 عامًا، بتهمة التعاون مع منظمات إرهابية، وهي تهمة نفاها محاموه خلال جلسات التحقيق الثمانية التي عقدت.

وقالت وكالة دجلة للأنباء (DIHA)، إن محكمة بداية ”تشيرناك“ أصدرت حكمها أمس الثلاثاء، بعد ثلاث سنوات على توقيف الصحفي آتامان على ذمة القضية.

وتعتبر قضية الصحفي آتامان المراسل لوكالة ”ديشلي“ للأنباء المحلية، هي الأحدث في قائمة مئات الصحفيين الذين أخضعتهم الحكومة التركية للسجن والملاحقة بتهم تبدأ بالإساءة للرئيس وتنتهي بالمشاركة في عمليات إرهابية.

وتتمثل التهمة التي حُكم بها آتامان في أنه كان شريكًا لمنظمات كردية في إطلاق صاروخ على قوات للأمن بمدينة ”بيتوسبا“ عام 2015.

ونقلت وكالة ”ديها“ للأنباء عن محاميي الصحفي آتامان، وبينهم ”اتحاد الإعلام والدراسات“ أنهم سيلجأون للمحكمة الدستورية، إذا اقتضى الأمر من أجل إثبات براءة موكلهم من هذه التهمة الملفقة.

وتحتل تركيا المرتبة 175 من أصل 180 على لائحة حرية الصحافة حسب منظمة ”مراسلون بلا حدود“.