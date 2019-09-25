5 لقطات محرجة للنجمات في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

شهدت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، العديد من اللقطات المحرجة لعدد من الفنانات على السجادة الحمراء وأمام عدسات التصوير والتي سرعان ما انتشرت كـ ”النار في الهشيم“ على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعثر درة

كادت الفنانة التونسية درة تسقط على السجادة الحمراء، في مشهد محرج لها أمام الكاميرات، إذ تعثرت بسبب طول الفستان المبالغ فيه أثناء التقاط المصورين بعض الصور لها.

سقوط نسرين الراضي

تعرّضت الممثلة المغربيّة، نسرين الراضي، لموقف محرج خلال صعودها على المسرح في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائيّ في دورته الثالثة.

وحدث الموقف عندما نوديت الممثّلة المغربيّة إلى المسرح لكي تكرَّم في المهرجان، إذ تعثّرت بالقفطان المغربيّ الذي ارتدته، وسقطت أرضًا قبل صعودها المسرح.

حزام دانا حمدان

تعرضت الفنانة دانا حمدان لموقف محرج خلال وجودها على السجادة الحمراء على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت دانا حمدان وهي تحاول أن تربط حزامًا خاصًّا بملابسها بطريقة حذرة، لأنها كانت تعي أنها أصبحت داخل منطقة ”الريد كاربت“ وتلاحظها أعين المصورين.

قطة تفاجئ بشرى

تفاجأت الممثلة المصرية بشرى بضيفة غير متوقعة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، فأثناء وقوفها أمام المصورين لالتقاط الصور اقتربت منها قطة صغيرة، فبادرت لمداعبتها واللعب معها.

فستان مي عمر

التقطت عدسات المصورين في مهرجان الجونة مشهدًا محرجًا للفنانة المصرية مي عمر أثناء محاولتها ضبط فستانها من الأسفل، في ظل وجود فتحة ساق واسعة للغاية على جانب الفستان.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول لحظة تعديل مي للفستان بيدها، ما جعل ساقيها تظهر عارية بالكامل، بسبب الهواء الشديد.

يذكر أن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، انطلقت الخميس الماضي، ومن المقرر أن يقام حفل الختام مساء الجمعة المقبل.