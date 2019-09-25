غادة عادل تطل بفستان مثير في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

غادة عادل تطل بفستان مثير في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

أثارت الفنانة المصرية غادة عادل، موجة انتقادات واسعة بعد إطلالتها في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث حرصت على حضور عرض فيلم ”نورا تحلم“ الذي تقوم ببطولته الفنانة التونسية هند صبري، برفقة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

ويبدو أن غادة عادل أرادت السير على خطى مواطنتها الفنانة رانيا يوسف مع إثارة الجدل بإطلالاتها المثيرة، حيث لفتت الأنظار إليها عقب دخولها على السجادة الحمراء برفقة السيناريست تامر حبيب، الأمر الذي دفع الكثيرين لتوجيه انتقادات لاذعة لها بسبب فستانها.

واتبعت غادة عادل في هذه الإطلالة موضة فنانات هوليود بارتداء فستان سهرة تخلت فيه عن حمالة الصدر، وهو الأمر الذي انتشر في العديد من المهرجانات العالمية.

وجاء فستان غادة عادل من الستان وبدا متوسط الطول ”تايبست“، وبتصميم ”أوف شولدر“، ما جعل جسدها يبدو مكشوفًا أسفل الفستان، كما اعتمدت على تسريحة شعر بشكل ”ذيل حصان“ مع ارتداء اكسسوارات عبارة عن أقراط ألماسية بسيطة ومكياج هادئ.

 

وحضر عرض فيلم ”نورا تحلم“، النجوم ليلى علوي، يسرا، بشرى، صبا مبارك، أروى جودة، هنا شيحة، غادة عادل، تامر حبيب، وغيرهم.

ويشارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة، وهو من إخراج التونسية هند بوجمعة، وبطولة هند صبري ولطفي العبدلي وحكيم بو مسعودي وإيمان شريف وجمال ساسي وسيف الضريف.

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