غادة عادل تطل بفستان مثير في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

أثارت الفنانة المصرية غادة عادل، موجة انتقادات واسعة بعد إطلالتها في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث حرصت على حضور عرض فيلم ”نورا تحلم“ الذي تقوم ببطولته الفنانة التونسية هند صبري، برفقة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

ويبدو أن غادة عادل أرادت السير على خطى مواطنتها الفنانة رانيا يوسف مع إثارة الجدل بإطلالاتها المثيرة، حيث لفتت الأنظار إليها عقب دخولها على السجادة الحمراء برفقة السيناريست تامر حبيب، الأمر الذي دفع الكثيرين لتوجيه انتقادات لاذعة لها بسبب فستانها.

ايه اللي لبساه غادة عادل ده …ده عاملك بطن كأنك حامل …وحش قوووي عليكي ..و انتي أصلا مش تخينة pic.twitter.com/HapnXmnQwH — Lola Omar (@ArchLolita_Pret) September 24, 2019

واتبعت غادة عادل في هذه الإطلالة موضة فنانات هوليود بارتداء فستان سهرة تخلت فيه عن حمالة الصدر، وهو الأمر الذي انتشر في العديد من المهرجانات العالمية.

غادة عادل 45 سنة

أم لـ 5 أبناء pic.twitter.com/aVyHc73ePj — عربي™ (@Just_3rbi) September 24, 2019

وجاء فستان غادة عادل من الستان وبدا متوسط الطول ”تايبست“، وبتصميم ”أوف شولدر“، ما جعل جسدها يبدو مكشوفًا أسفل الفستان، كما اعتمدت على تسريحة شعر بشكل ”ذيل حصان“ مع ارتداء اكسسوارات عبارة عن أقراط ألماسية بسيطة ومكياج هادئ.

هيا النسوان بتتهبل علي كبر فعلاً .. أنا بدأت أقتنع بالجملة دي حرفيا واحدة زى غادة عادل دي متجوزة ومعاها خمس عيال و كانت شبه محترمة ف تمثيلها يعني بس شكلها رجعت في كلامها وقالت الاحترام ممنوووش فايدة ???????????????????????????????????????? pic.twitter.com/uEuvF4ZGx4 — خَـالِـد عَــبُــوود ???? (@khaledemad77) September 25, 2019

وحضر عرض فيلم ”نورا تحلم“، النجوم ليلى علوي، يسرا، بشرى، صبا مبارك، أروى جودة، هنا شيحة، غادة عادل، تامر حبيب، وغيرهم.

غاده عادل دي انا كنت بحترمها بس بقت مُهزئه اوي pic.twitter.com/NKxnM5hMXN — Basma???? (@ibzmaa) September 24, 2019

ويشارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة، وهو من إخراج التونسية هند بوجمعة، وبطولة هند صبري ولطفي العبدلي وحكيم بو مسعودي وإيمان شريف وجمال ساسي وسيف الضريف.