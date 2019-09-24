وزير التجارة الأمريكي يغط في نوم عميق أثناء خطاب ترامب (فيديو)

التقطت عدسات الكاميرا وزير التجارة الأمريكي، فيلبور روس، وهو يغط في النوم أثناء كلمة للرئيس دونالد ترامب في الأمم المتحدة، معيدًا بذلك نفس اللقطة حين نام في خطاب مماثل عام 2017.

للمرة الثانية.. عدسات الكاميرا تلتقط وزير التجارة الأمريكي فيلبور روس وهو يغط في النوم أثناء كلمة للرئيس دونالد ترامب في الأمم المتحدة، بعد عامين من نومه أثناء كلمة ترامب خلال زيارته إلى السعودية#إرم_نيوز #ترامب #wilburross #TrumpUN pic.twitter.com/O0yp284HRm — إرم نيوز (@EremNews) September 24, 2019

وقبل نحو عامين نام روس، أثناء كلمة ترامب خلال القمة الأمريكية السعودية في الرياض، حيث تم تداول المقطع حينها على نطاق واسع، مثيرًا موجة من السخرية.

وتتداول وسائل إعلام أمريكية منذ مدة أن الرئيس دونالد ترامب، يعتزم إقالة هذا الوزير المسنّ، وتعيين رئيسة دائرة الشركات الصغيرة ليندا ماكماهون، خلفًا له، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

ويرتبط ترامب وروس بصداقة طويلة تتجاوز 25 عامًا، وهو رجل أعمال تُقدر ثورته بـ 2.9 مليار دولار، ويعرف في الأوساط المالية بـ“ملك الإفلاس“ لاستثماره في شركات وصناعات منهارة وشبه مفلسة وإعادة هيكلتها، لتتحول إلى ربحية.

ويُعد روس الذي يبلغ من العمر 81 عامًا المسؤول الأغنى والأكبر سنًا في إدارة الرئيس ترامب.