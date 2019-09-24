”الكويتي يتزوج خدامته“.. فنانة كويتية ترد على منتقدي زواجها من مصري (فيديو)

ردّت الفنانة الكويتية والكاتبة وداد عبدالله المطوع، على منتقدي زواجها من رجل أعمال مصري يُدعى هيثم إمام، معربة عن اندهاشها من السباب والشتائم التي تصلها.

وقالت وداد: ”خلاص إحنا عرفنا وداد المطوع تزوجت من مصري وانتهى الأمر، ليش مكملين الموضوع، نشوف الكويتي ياخد فلبينية ولما يتزوج خدامته ولما يتزوج إثيوبية أو أي جنسية ما تسوون عليه كل هذا“.

وأوضحت عبر مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على موقع التغريدات العالمي ”تويتر“ أن الأخبار لا زالت تنتشر عنها وتنتقد زواجها من رجل أعمال مصري، مردفًة: ”اشمعنى أنا وإيش صار شو بيكم الموضوع أوفر“.

#وداد_المطوع :- الكويتي يتزوج من اي جنسية عادي مافي حد قال شمعنى وليش تزوجت غير كويتيه ومافي حد نشر خبر زواجه .. شمعنى وداد المطوع بالذات إلى الآن يسيؤون لي في كل حسابات السوشيل ميديا فقط لأني تزوجت رجل أعمال مصري الجنسيه..! @wdadalmutawa pic.twitter.com/rDvc6TqUyy — وداد عبدالله المطوع القناعي (@wdadalmutawa) September 23, 2019

وتابعت الفنانة الكويتية أن السبَّ والإساءاتِ لها لا زالت مستمرةً، رغم أنها لم تفعل شيئًا خطأ بل تزوجت بالحلال على سنة الله ورسوله وأمام الله وخلقه، مطالبة بالحديث عن الكويتي الذي يتزوج من يريد ومن أي جنسية ويرفعونه على العين والرأس قبل التحدث عن ابنة الكويت التي تتزوج غير كويتي وتقوم القيامة.

وأرفقت وداد المطوع، مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: ”الكويتي يتزوج من أي جنسية عادي ما في حد قال شمعنى وليش تزوجت غير كويتية وما في حد نشر خبر زواجه، شمعنى وداد المطوع بالذات إلى الآن يسيؤون لي في كل حسابات السوشيال ميديا فقط لأني تزوجت رجل أعمال مصري الجنسيه“.

وكانت المطوع قد تلقت بعض الانتقادات عقب كشفها عن جنسية زوجها حيث لامها البعض بسبب تركها لأبناء بلدها وزواجها من غريب فضلاً عن تطرق البعض إلى أن زواجها سيحرم أبناءها في المستقبل من الجنسية الكويتية.

ورغم الانتقادات التي لاقتها لاقترانها برجل مصري إلا أنها لاقت كمًا هائلاً من المباركات والتهاني من مواطنيها الذين طالبوها بعدم الانشغال بالآراء والانتقادات التي تعرضت لها والتي وصفوها بـ“العنصرية والمريضة“.

وتعتبر الكاتبة والفنانة الكويتية وداد المطوع من المشاهير النشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم، حيث تشارك متابعيها بنقاش عدد من المواضيع الاجتماعية فضلاً عن مواضيع تتعلق بارتداء الحجاب والدعوة إلى الاحتشام باللباس.