رغم تألقهم.. لماذا غاب هؤلاء النجوم عن مهرجان الجونة السينمائي؟

يواصل مهرجان الجونة السينمائي الذي يقام في مصر فعاليات دورته الثالثة وسط اهتمام إعلامي وجماهيري كبير، كونه الملتقى الفني الذي يجمع صُناع السينما العربية والعالمية، على أن تستمر فعالياته حتى حفل الختام المقرر في 27 سبتمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي حضور مئات الشخصيات الفنية من مشاهير نجوم ونجمات الفن وصناع السينما، ولكن ما لوحظ في هذه الدورة هو غياب العديد من نجوم السينما الذين حققوا نجاحًا لافتًا خلال الشهور الأخيرة، واستطاعوا تحقيق أعلى الإيرادات في السينما المصرية.

ورغم أن حضور هؤلاء النجوم لمهرجان الجونة كان سيلفت الأنظار إليهم مرتين، الأولى بسبب الاهتمام بالمهرجان والثانية بسبب نجاحاتهم إلا أنهم سجلوا أسماءهم في دفتر الغياب.

نجوم غابوا

ترصد شبكة ”إرم نيوز“ في السطور التالية نجوم ونجمات السينما الغائبين عن المهرجان رغم نجوميتهم وتصدرهم للمشهد السينمائي المصري، وتكشف الأسباب وراء غيابهم، إضافة إلى استطلاع آراء النقاد حول تأثير غيابهم على الصناعة.

من أبرز النجوم الذين غابوا عن مهرجان الجونة الفنان كريم عبدالعزيز، الذي تصدر فيلمه الأخير ”الفيل الأزرق 2“ أعلى الإيرادات في السينما المصرية وتحقيقه رقمًا قياسيًا من الصعب تحطيمه في الفترة المقبلة بوصوله لـ100 مليون جنيه مصري، ما يعادل (6 ملايين دولار) وغابت معه الفنانة نيللي كريم التي شاركته بطولة الفيلم.

وغاب أيضًا النجم أحمد عز الذي حقق بفيلميه الأخيرين نجاحًا كبيرًا وهما ”الممر“ و“ولاد رزق 2″، وغاب أيضًا النجم أحمد حلمي، الذي نافس في الموسم السينمائي الأخير ”عيد الأضحى“ بفيلم ”خيال مآتة“ ومنة شلبي التي قامت بدور البطولة معه في الفيلم.

كما تغيب الفنان أحمد السقا، الذي يعد واحدًا من أبرز نجوم السينما المصرية، والفنان محمد هنيدي، الذي لم يحضر رغم إعلان المهرجان تكريمه بجائزة الإنجاز الإبداعي، وغاب الفنانون محمد عادل إمام، وهند صبري، وأمير كرارة، وعادل إمام، وآسر ياسين، وحسين ومصطفى فهمي، ودينا الشربيني.

أسباب الغياب

وكشفت ”إرم نيوز“ سبب غياب بعض النجوم من مصادرها الخاصة، إضافة إلى أن البعض منهم أعلن سبب تغيبه، وجاء غياب كريم عبدالعزيز عن المهرجان رغم تلقيه الدعوة لأنه لا يفضل أجواء المهرجانات وهذه طبيعته، فيما غاب أحمد حلمي، لتواجده حاليًا في إنجلترا، وأكد هذا حضوره في مباراة لكرة القدم بين ليفربول وتشيلسي من ملعب المباراة.

وتغيب الفنان محمد هنيدي لانشغاله بعرض مسرحيته ”3 أيام في الساحل“، وأجلت إدارة المهرجان استلامه للجائز إلى حفل الختام، وأعلنت نيللي كريم تغيبها لظروف عائلية، حيث تقضي عطلتها الصيفية خارج مصر، معتذرة عن عدم قدرتها حضور المهرجان.

ولأسباب غير معلومة تغيب الفنان آسر ياسين، حيث اعتذر عن الحضور رغم حرصه على التواجد في النسختين الماضيتين من المهرجان، وتتواجد دينا الشربيني في المغرب لارتباطها بعضوية لجنة تحكيم بمهرجان سيلا، فيما يتواجد حسين ومصطفى فهمي خارج مصر.

وجاء غياب أحمد عز، لانشغاله بتصوير فيلمه الجديد ”العارف“ والذي يتم تصويره بين بلغاريا والسعودية، كما عاد محمد عادل إمام لاستئناف تصوير فيلمه السينمائي ”لص بغداد“.

أما أمير كرارة فيرتبط بتصوير الموسم الثاني من برنامج ”سهرانين“ والذي انطلق قبل أسبوعين، ويأتي غياب أحمد السقا بسبب ضغط التصوير في فيلم ”العنكبوت“، أما عادل إمام فيتغيب لاستئنافه تصوير مسلسل ”فالنتينو“.

الغياب غير مبرر

وعن تأثير هذا الغياب على صناعة السينما قال الناقد المصري طارق الشناوي إن غياب أبرز نجوم السينما عن المهرجان الذي يشهد تبادل الثقافات وندوات حول الصناعة وورش عمل شيء غير مبرر كونهم الواجهة السينمائية لمصر في الخارج، منوهًا إلى أن مصر لديها أزمة في هذا الأمر منذ سنوات.

وأضاف ”الشناوي“ أن غالبية هؤلاء النجوم الغائبين يعتبرون أن مهرجان الجونة له نجومه الذين يحضرونه كل عام، إضافة إلى أن بعضهم لا تستهويهم أجواء المهرجانات وهذا خطأ من النجوم ولا بد أن يغيروا ثقافتهم تجاه مهرجانات بلدهم.

وأشار الناقد المصري سمير الجمل، إلى أن ما يفعله بعض النجوم في حق المهرجانات شيء سلبي لا يجوز السكوت عليه، مطالبًا بعقد توأمة بين النقابات الفنية في مصر ومن خلالها يكون هناك تعاقدات مع المهرجانات الفنية المصرية لحضور النجوم بها كونهم أعضاء في هذه النقابات ويمثلون بلدهم على أن يكون هناك عقوبات في حال التقاعس، لأن ما يحدث لا يبرره شيء خاصة أننا في فترة تشهد رواجًا على ”السوشيال ميديا“ وتقنيات تكنولوجية كبيرة.