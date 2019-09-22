”المركزي العُماني“ ينفي إجراء محادثات بشأن حزمة مساعدات خليجية

نفى طاهر العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، الأحد، إجراء محادثات مع دول الخليج للحصول على حزمة مساعدات.

وقال العمري للصحفيين، على هامش مؤتمر مالي في الكويت، إن العجز المالي للبلاد يتراجع بسبب كبح الإنفاق.

وأوضح أن وزير المالية لا يجري مناقشات في هذا الصدد، قائلًا: ”ليس من جانبنا. لم أناقش أي شيء“.

ورغم وصول عُمان إلى الأسواق المالية إذ أصدرت سندات بقيمة 3 مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام، لا يزال الوضع المالي في السلطنة ضعيفًا، وتصنف وكالات التصنيف الائتماني ديونها على أنها ”عالية المخاطر“.