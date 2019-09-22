المؤشر المصري الرئيسي يهبط نحو 3% صباحًا

هبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر نحو 3% في بداية معاملات اليوم الأحد، وبحلول الساعة 08:19 بتوقيت غرينتش، نزل المؤشر الرئيسي للسوق 2.72 % إلى 14340.5 نقطة.

وأوقفت بورصة مصر التداول على أكثر من 35 سهمًا لمدة عشر دقائق بعد نزولها أكثر من 5%.

وقالت رانيا يعقوب، رئيسة مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية ”ما يحدث بالسوق هبوط غير مبرر يحكمه الأفراد وليس المؤسسات… لو كانت هناك أي تخوفات أمنية أو سياسية ستجد البيع من المؤسسات وليس الأفراد“.

وأضافت: ”عادة ما تكون جلسة الأحد من أضعف جلسات الأسبوع تداولًا بسبب عطلة الأجانب“.

وهوت أسهم أوراسكوم للاستثمار 7.1 % وحديد عز 6% وبورتو جروب 7% وبايونيرز 5.2 % وأوراسكوم كونستراكشون 6.1 % وبالم هيلز 5.05 %.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس ”ما يحدث نتيجة إغلاق المراكز المالية… للأفراد المستثمرين بالسوق… يبدو أنها جلسة صعبة، المؤسسات المالية ستنتهز فرصة التراجعات وستقوم ببناء مراكز شرائية في الأسهم“.