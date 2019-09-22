والدة هنا الزاهد تكشف لـ ”إرم نيوز“ طبيعة مرضها

كشفت والدة الفنانة المصرية هنا الزاهد، طبيعة المرض الذي عانت منه ابنتها المتواجدة خارج مصر حاليًّا حيث تقضي شهر العسل في سنغافورة برفقة زوجها الفنان المصري أحمد فهمي، موضحًة أن المرض منعها تمامًا من تناول أي أطعمة.

وقالت والدة هنا الزاهد، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، إن ابنتها تعيش على المحاليل التي أمر بها الأطباء، مؤكدًة أنها وُضعت تحت الملاحظة الطبية وزوجها أحمد فهمي يحرص على الجلوس معها دائمًا حتى أنه يبيت معها.

وكشفت عن الوضع الصحي قائلًة إنها أُصيبت بميكروب في معدتها بعد تناولها إحدى الأكلات في مطاعم سنغافورة، ووضعها الأطباء تحت الملاحظة لمعرفة ما إذا كان هناك تسمم من الأكل أم أن معدتها لم تتقبل طبيعة الأكل الموجود هناك.

وكان الفنان أحمد فهمي، أعلن قبل ساعات تفاصيل جديدة حول الوضع الصحي لهنا الزاهد، موضحًا في منشور جديد له نشره عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، أن الأطباء قرروا وضعها تحت الملاحظة لمدة 3 أيام وفي حال عدم تحسن وضعها الصحي سيكون هناك تدخل جراحي.

وأشار إلى أن بعض الأطباء المصريين يتابعون الحالة الصحية لهنا، مع الأطباء المرافقين لها في سنغافورة، موجهًا الشكر للأطباء والفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، ومسؤولي السفارة المصرية.

وكتب فهمي ”شكرًا لكل الناس اللي بتسأل على هنا ومعلش مش عارف أرد على كل الناس لإني كنت محتاس لوحدي، الموضوع إننا في المستشفى هنا في سنغافورة وهنقعد 3 أيام تحت الملاحظة ولو محصلش تحسن هيبقى في جراحة“.

وأضاف ”الموضوع بايخ ومفاجىء بس بشكر الدكتور أشرف زكي فعلًا والدكاترة المصريين أشرف أبو الهوا وأحمد نجم اللي متابعين من مصر الحالة مع الدكاترة هنا، وبشكر معالي السفير محمد أبو الخير اللي واقف معانا جامد هو والمصريين في السفارة وعلى رأسهم محمد زغلول وطبعًا ضياء محمد كامل اللي واقف جنبي جامد من مصر، إن شاء الله خير“.

من جهتها تواصلت شبكة ”إرم نيوز“ مع أشرف زكي، الذي أوضح أنه تواصل مع أحمد فهمي عبر الهاتف للاطمئنان على صحة هنا، الذي أكد أنه في حال إجرائها عملية جراحية خلال 3 أيام سيتم إبلاغه، منوهًا إلى أنها لو تحسنت سيعودان إلى مصر في أقرب فرصة.

وأشار أشرف زكي إلى أنه لم يتحدث مع أحمد فهمي، حول طبيعة التدخل الجراحي مؤكدًا أن هذا شأن خاص، مضيفًا: ”لعدم الإحراج فضلت عدم السؤال حول التفاصيل“.

ونُقلت الفنانة المصرية هنا الزاهد للمستشفى للمرة الثالثة وهي تقضي شهر العسل خارج مصر برفقة زوجها أحمد فهمي، بعد أيام من زفافهما، حيث مرت بأزمة صحية شديدة استدعت تدخل الأطباء.

وكشف زوجها الفنان أحمد فهمي، عن صورة لها أثناء تلقيها العلاج وهي ترقد على السرير الأبيض في المستشفى، موضحًا أنها مرت بأزمة صحية مرتين وهذه الثالثة وذلك رغم تواجدهما خارج مصر حيث يقضيان شهر العسل.

وأكد أحمد فهمي، أن البعض من الزملاء يركز في حياتهما الشخصية ويسألون عن حفلهما ويخوضون في الحديث في عملها، مطالبًا من يركزون في حياتهما الخاصة بالتوقف عن ذلك.

وشارك أحمد فهمي، جمهوره بصورة لهنا الزاهد، عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، وعلقّ قائلًا: ”عامة أنا مليش فى الحركات البيئة زي دي خالص ولا عمري كنت هجيب سيرة ولا أنزل صور زي دي وبقالي شوية بهزر مع صحابى الزملكاوية عالماتش“.

وأردف الفنان المصري: ”بس إحنا بره مصر أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتى روحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدًا، بجد في ناس مركزة أوي أوي أوي معانا“.

وأضاف ”فهمي“: ”لدرجة إن في مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش أي حد من الزملاء عن الجائزة اللى واخدها لا بيسألوها عننا وعن الفرح وعن تدخلي في شغل هنا والغريب إن فيه بعض الزملاء خاضوا في حياتنا الشخصية“.

واختتم: ”بجد شكرًا جدًا لكل الناس اللي فرحنالنا من قلبها وربنا يديمكو نعمة، أما بجد اللي مركزين أرجوكم الحياة مش ناقصة، إحنا فى شهر العسل وبايتين أهو في المستشفى“.

ولاقت الصورة التي نشرها أحمد فهمي، تفاعلًا كبيرًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحازت على كثير من الإعجابات على حساب أحمد فهمي، الرسمي عبر ”إنستغرام“ إلا أنه قام بحذفها.

يُذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفلا بعقد قرانهما الثلاثاء الماضي ثم أٌقيم حفل الزفاف مساء الأربعاء، ‏بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.