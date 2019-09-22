”مركزي“ طرابلس والبيضاء يلتقيان في تونس‎

من المنتظر أن يعقد طرفا إدارة المقاصة التابعان لمصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس والبيضاء، اجتماعًا في تونس في الثلاثين من الشهر الجاري برعاية البعثة الدولية إلى ليبيا.

ونقلت صحيفة ”إيوان ليبيا“ عن مصدر في المصرف أن الاجتماع كان مقررًا عقده يوم 17 من الشهر الحالي قبل أن يتم تأجيله للموعد اللاحق.

ويناقش الاجتماع إمكانية قبول إدارة المقاصة في مركزي طرابلس ودائع وصكوك المصارف التجارية في المنطقة الشرقية التي بلغت، بحسب المصدر، 28 مليار دينار مقابل 22 مليار لمصارف المنطقة الغربية.

وبين المصدر أن التأخر في قبول حوالات المصارف التجارية أو التأخر في قبول صكوك المصارف التجارية لدى إدارة المقاصة سيؤثر على منح أرباب الأسر ومبيعات النقد الأجنبي للمصارف المعنية بالأمر.

وحذر من أن فشل الاجتماع الذي سيعقد بين إدارتي المقاصة في مركزي البيضاء وطرابلس سيكون له “عواقب وخيمة” على القطاع المصرفي ككل.

يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي منقسم، بين فرعي طرابلس والبيضاء، شأنه شأن باقي مؤسسات الدولة، بسبب حالة الانقسام التي تشهدها البلاد، وهذا اللقاء إن عقد، سيكون الأول منذ سنوات.