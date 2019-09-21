الفنان السوري أيمن رضا يوضح حقيقة اعتزاله الفن (فيديو)

حسم الممثل السوري أيمن رضا الجدل حول اعتزاله الفن نهائيًا، اليوم السبت، موضحًا حقيقة تصريحات سابقة منسوبة إليه بشأن هجره مهنة التمثيل والتزامه البيت نتيجة ”الظلم الذي تعرضه له“.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت مواقع إخبارية سورية عن أيمن رضا قوله، إنه ”اعتزل الفن بعد تعرضه للظلم الفني على مدى 30 عامًا“.

وفي فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”انستغرام“ أطل رضا على جمهوره قائلًا إن ”الشائعات التي ترددت حول اعتزالي حركت وسائل الإعلام في الوطن العربي بشكل كبير“، نافيًا في الوقت ذاته اعتزاله الفن.

وأضاف رضا: ”طلعت إشاعة أني اعتزلت الفن، شكرًا لكم لأنكم حركتم الميديا أكثر من اللازم“، موضحًا أنه ”في حالة اعتزاله سوف يعلن ذلك وينشره عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب”.