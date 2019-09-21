أصالة تتعرض لهجوم بسبب إطلالتها في حفل اليوم الوطني بالسعودية (فيديو)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

تعرضت إطلالة الفنانة السورية أصالة للهجوم وللعديد من الانتقادات، أثناء مشاركتها في حفلات اليوم الوطني السعودي الـ89. وأطلت أصالة على وسائل الإعلام برفقة سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة ”روتانا“. وجاءت إطلالة النجمة السورية بفستان أخضر فضفاض وبأكمام، وأظهرت كتفيها بشكل بسيط لكنها اعتمدت ارتداء ”كوفية“ عليها علم السعودية وصورتا الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد…