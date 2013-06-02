سوق دبي يرتفع لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2008

صعدت بورصة دبي لتخترق مستوى مقاومة رئيسياً وتسجل أعلى مستوى لها في 54 شهراً مع ارتفاع أسهم الشركات المتوسطة.

وقفز مؤشر سوق دبي 2.7 بالمئة إلى 2430 نقطة مسجلاً أعلى إغلاق له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2008. ورغم ذلك مازالت السوق منخفضة 61 بالمئة عن ذروتها قبل أزمة 2008.

وقفز سهم الخليج للملاحة 14.9 بالمئة وسهم سوق دبي المالي البورصة الوحيدة المدرجة في الخليج 14.7 بالمئة واقترب السهمان من أقصى صعود يومي مسموح به.

وصعد سهم دريك اند سكل انترناشونال 6.9 بالمئة لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام 54.8 بالمئة.

وتحاول أسهم الشركات المتوسطة اللحاق بموجة الصعود التي شهدتها الأسهم القيادية في وقت سابق هذا العام مع ارتفاع الأسعار في ضوء تحسن العوامل الأساسية.

وتعافت أسعار القطاع العقاري جزئيا في الأشهر الأخيرة بعد هبوط حاد في 2008 وحققت البنوك تحسنا في الأرباح مع تراجع المخصصات.

وأغلق سهم بنك الإمارات دبي الوطني مستقرا لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام 91.2 بالمئة.

وقال رامي صيداني رئيس الاستثمار لدى شرودرز الشرق الأوسط "لا يوجد قلق من فقاعة محتملة مع وجود زخم قوي. "تخلفت سوق الامارات منذ ما بعد الأزمة المالية بينما نشهد تعافيا في الأسواق الناشئة. لم يظهر أثر التعافي القوي في الاقتصاد".

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.8 بالمئة ليغلق عند 3590 نقطة مسجلاً أعلى إغلاق له منذ أكتوبر تشرين الثاني 2008 لكنه مازال منخفضا نحو 50 بالمئة عن ذروته لذلك العام.