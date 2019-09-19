قرض كويتي لمصر بقيمة 47 مليون دولار لتحلية مياه البحر

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وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، على اتفاقية قرض كويتي لمشروع إنشاء 4 محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء. وتضمن القرار الجمهوري الموافقة على اتفاقية القرض بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. وبلغت قيمة القرض 15 مليون دينار كويتي ”قرابة 47 مليون دولار“، حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم…