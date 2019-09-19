صفارات الإنذار تدوي في مدن سعودية اليوم

تجري المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية تجربة إطلاقٍ لصفارات الإنذار في الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والدلم، وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم الخميس.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مديرية دفاع مدني الرياض، المقدم محمد الحمادي أن هذه التجربة مجدولة مسبقًا، وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صفارات الإنذار وجاهزيتها.

ووجهت المديرية العامة للدفاع المدني رسائل نصية للمواطنين والمقيمين باللغتَيْن العربية والإنجليزية تفيد بعزمها على إجراء التجربة.