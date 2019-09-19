أثار السخرية.. أصغر قسم شرطة يراقب الجرائم الجنسية على الشاطئ (صور)

لفتت مدينة بريطانية الأنظار بتصميم قسم شرطة مثير للسخرية على أحد الشواطئ، إذ يعد الأصغر في بريطانيا.

صُنع قسم ”شرطة ساسكس“ Sussex Police الذي يشبه الكوخ من البلاستيك القابل لإعادة التدوير ويبلغ حجمه 2.5 * 1.75 م، كما أنه يعمل بالطاقة الشمسية.

ووفقًا لما ورد في صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يأتي الكشف عن القسم الصغير في الوقت الذي يوافق حدث Freshers Week، والذي يرتبط باستقبال الطلاب الجدد بالجامعات، وهو وقت تكثر فيه الحفلات الصاخبة.

وسيدار القسم يومي الخميس والجمعة بالتعاون مع ”خدمة إطفاء الحرائق والإنقاذ في ساسكس“ و“مجلس مدينة برايتون، بينما سيتم إدارته من قبل أفراد الشرطة فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع، لمراقبة ما يتم من حفلات على الشاطئ.

وقال ”نيك ماي“ كبير المفتشين، إن فريق ”شرطة ساسكس“ يسعى ليكون وجوده ملحوظًا، من أجل معالجة انتشار الجرائم الجنسية على الشاطئ، كما سيقدم مزيدًا من النصائح بشأن سلامة الطلاب والأهل فيما يخص السباحة.

إضافة إلى ذلك، أشار ”نيك“ إلى أن قسم ”شرطة ساسكس“ سيوفر مكانًا آمنًا لمن يشعر أنه في خطر.

وتأتي خطوة الكشف عن قسم ”شرطة ساسكس“ بعد أسبوعين من تعرض فتاة في الـ 18 من عمرها، للاغتصاب على شاطئ برايتون.

وكانت مقاطعة ساسكس شهدت ما يصل إلى 407 جرائم عنف جنسي بين شهر أغسطس عام 2018 وشهر يوليو هذا العام.