السودان يوقف تصدير ”اللحوم الحية“ وسط أزمة غلاء محلية‎

أعلن وزير الصناعة والتجارة السوداني، مدني عباس مدني، عن إصدار توجيهات حكومية تقضي بوقف تصدير اللحوم الحية، وإعادة تأهيل المصانع الداخلية في السودان لتسهم في فتح فرص لتشغيل الشباب.

جاءت تصريحات الوزير السوداني، الأربعاء، خلال افتتاح مجمع الكدرو لتصنيع اللحوم، شمال الخرطوم.

يأتي ذلك، بينما تشهد السوق السودانية ارتفاعات متتالية في أسعار اللحوم الحية والمذبوحة بمتوسط 40% في الأسواق، خلال الأسابيع الماضية.

وأطلقت جمعية حماية المستهلك في السودان، خلال الأيام الماضية، مبادرة لمقاطعة اللحوم اعتبارًا من 5 سبتمبر/ أيلول الجاري وحتى 15 من الشهر ذاته.

ومنذ أغسطس/ آب الماضي، ارتفعت أسعار اللحوم بشكل كبير؛ إذ وصل سعر كيلو لحم الضأن إلى 500 جنيه (9.5 دولارات) مقارنة مع 350 جنيهًا (6.6 دولارات) خلال الشهور الماضية.

ويعتبر السودان من أغنى الدول العربية والإفريقية بالثروة الحيوانية، والتي تقدر فيه أعداد حيوانات الغذاء (أبقار، أغنام، ضأن، إبل) بـ107 ملايين رأس.