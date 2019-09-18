السعودية تعتزم تقديم دعم مالي للبنان

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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأربعاء، إن المملكة تجري محادثات مع حكومة لبنان بشأن تقديم دعم مالي. وأضاف الجدعان في مقابلة مع ”رويترز“: ”نضع أموالنا والتزامنا في لبنان، وسنواصل دعم لبنان ونعمل مع حكومته“. يذكر أن العجز في الموازنة العامة في لبنان وصل إلى 6.25 مليار دولار (11.1% من إجمالي الناتج المحلي). وبلغ…