دنيا بطمة تخوض تجربة التمثيل على قناة ”أم بي سي“ الجديدة

أعلنت الفنانة المغربية دنيا بطمة خوضها تجربة التمثيل، موضحة أنها ستلعب دور البطولة في مسلسل مغربي بعنوان ”قلبي نساك“.

وأضافت بطمة عبر حسابها الرسمي على تطبيق“ إنستغرام “ أنّ ”هناك نخبة كبيرة من النجوم سيشاركونها هذا المسلسل“، مشيرة إلى أنّ ”العمل من تأليف كليلة بونعيلات وإخراج المخرج إبراهيم شكيري“.

وعلقت بطمة قائلة: ”قريبًا.. مسلسل من بطولتي بعنوان ’قلبي نساك’ وبمشاركة فنانين كبار أفتخر أنني سأمثل إلى جانبهم قريبًا على mbc5 ”.

وقناة mbc5 أحدث مولود من قنوات أم بي سي، أعلن عن إطلاقها يوم أمس، وهي موجهة لجمهور الشبكة في بلدان المغرب العربي.

وكشفت النجمة المغربية: ”المسلسل إنتاج شركة (ميد برود) شركة كبيرة، وأشكرهم على التقدير والاختيار والاهتمام.. وشكر خاص للسيناريو المبدعة كليلة بونعيلات وإخراج المخرج العبقري إبراهيم شكيري وإشراف إدارة أعمالي شركة الترك للإنتاج الفني.. لي الشرف أن أتعامل مع هذا الطاقم المبدع“.

وكانت النجمة المغربية دنيا بطمة ردت على الأنباء التي انتشرت قبل أيامٍ قليلةٍ، والتي تحدثت عن حملها بطفلها الثاني، بسبب تلميح زوجها المنتج محمد الترك عبر مقطع فيديو ناداها خلالهُ باسم ”أم تركي“.

وظهرت بطمة عبر فيديو خلال إحدى المناسبات، يبدو أنّها كانت في المغرب، مرتديةً زيّ بلادها التقليدي، وإلى جانبها زوجها محمد الترك، وأجابت عن سؤال أحد المذيعين حول حقيقة حملها، لترد بضحكٍ شديد، لافتةً إلى أنَّ سبب مناداتها بـ“أم تركي“ هو العادات التي تتبعها عائلة زوجها، التي تقضي بأن ينادي الرجل زوجته باسم طفلهما الذكر.