حقيقة إساءة فتاة سعودية للذات الإلهية والرسول عبر ”تويتر“

غضب وحنق يضج في موقع التواصل "تويتر" بعد أن أساءت فتاة يقال أنها سعودية، للرسول صلى الله عليه وسلم في ردها على تغريدة "إستوصوا بالنساء خيرًا"، ما أثار غضب ناشطين حيث باشروا في مهاجمتها والرد عليها. وشن مغردون هجوماً عنيفا على الفتاة، من خلال هاشتاغ #بنت_سعودية_تسيء_للرسول، حيث احتل المركز الثالث في قائمة الموضوعات الأكثر رواجا على "تويتر" في #السعودية. ويقول مغردون سعوديون إن ربط تلك الإساءة بفتاة سعودية دون وجود أي دليل يثبت هوية مالك أو مالكي الحسابات التي تبادلت التغريدات والردود المسيئة، يعكس وجود نية بتعمد ربط الحادثة بالمملكة بهدف الإساءة إليها. وربط عدد من المغردين السعوديين بين التغريدات المسيئة ومغردين محسوبين على قطر، يكتبون بأسماء مستعارة، ويعملون على الإساءة للسعودية وقادتها، ونشر الكثير من الشائعات بين مواطنيها.