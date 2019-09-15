وزيران سعودي وإماراتي يتجولان داخل مركز تجاري في العاصمة الإماراتية أبوظبي (فيديو)

وزيران سعودي وإماراتي يتجولان داخل مركز تجاري في العاصمة الإماراتية أبوظبي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطعًا مصورًا يظهر فيه وزير الدولة الإماراتي رئيس المجلس الوطني للإعلام سلطان الجابر، ووزير الإعلام السعودي تركي الشبانة، داخل أحد المراكز التجارية في العاصمة أبوظبي.

وظهر الوزيران في المقطع خلال جولة في مركز ”المارينا مول“ التجاري في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وهما يتبادلان أطراف الحديث، بعيدًا عن البروتوكلات الرسمية، في صورة اعتبرها طيف واسع من الناشطين تجسيدًا لعمق الصداقة والعمل المشترك بين البلدين.

وقال المغرد عبدالله البندر معلقًا على الفيديو:“فيديو يظهر فيه معالي الأستاذ تركي الشبانة وزير الإعلام السعودي، ومعالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام في مارينا مول في أبوظبي قبل قليل في لقاء بين قادة إعلام البلدين، عفوية وبساطة هذا المشهد تدل على مستوى العلاقة الأخوية“.

 

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