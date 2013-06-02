صنداي تايمز: سوريا إلى أين؟

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تقول الصحيفة البريطانية إن العالم الآن يشهد تحولا في المواقف تجاه الأزمة السورية، وهو ما يدلل عليه قيام عضو الكونغرس الأميركي والمرشح الرئاسي السابق جون ماكين بالسفر إلى تركيا ومنها إلى شمال سوريا ليلتقي بقيادات المسلحين المعارضين للرئيس بشار الأسد.