دينا الشربيني تكشف عن طبيعة دورها في فيلم ”البعض لا يذهب للمأذون مرتين“‎

كشفت الفنانة المصرية دينا الشربيني عن تعاقدها لتجسيد دور البطولة النسائية في فيلم ”البعض لا يذهب للمأذون مرتين“ مع النجم كريم عبدالعزيز.

وقالت دينا في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“: ”ستكون أحداث الفيلم كوميدية عن الزواج بشكله المعاصر، وسيقوم الفنان ماجد الكدواني بدور أخي في الفيلم“.

وعن اختيارها في لجنة تحكيم الدورة الـ13 من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بمدينة سلا المغربية، أكدت أنه ”أمر مشرف أن تكون ضمن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، ويشارك فيها هذا العام أفلام قوية تعني بالمرأة“.

وتألقت دينا الشربيني، في أداء أدوارها بالسينما أو التلفزيون منذ أول عمل فني قدمته وهو مسلسل ”عرض خاص“.

ويعتبر فيلم ”بني آدم“ هو أحدث أعمالها السينمائية، كما نافست في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل ”زي الشمس“ الذي تصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا على أفضل ممثلة.