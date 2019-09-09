الأندية الأوروبية تبحث عن خيارات جديدة لمستقبل البطولات الأوروبية

قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن الأندية الأوروبية تبحث عن خيارات جديدة بشأن مستقبل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن قوبل الاقتراح الذي كان سيمنح مقاعد ثابتة لـ24 فريقًا بمعارضة شديدة.

وألمح آندريا أنييلي رئيس رابطة الأندية الأوروبية إلى أن الخطة المثيرة للجدل تواجه مشكلة كبيرة مقرًا في تصريحاته اليوم الاثنين بأن أعضاء الرابطة لديهم وجهات نظر مختلفة إزاء المسألة.

وعمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع رابطة الأندية الأوروبية، التي تمثل 232 ناديًا، لإصلاح نظام مسابقات الأندية القارية بداية من 2024 وما بعدها.

وأكد التصور الأولي وجود 3 درجات دوري أوروبية مع وجود صعود وهبوط بينهم.

وستكون الدرجة الأولى هي النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا مع وجود 24 فريقًا من بين 32 يحتفظون بأماكنهم للموسم التالي ما يكسر التقليد القائم بأن التأهل يتحقق من خلال الأداء في بطولة الدوري المحلية.

وتقترح الخطة وجود 4 مجموعات تتألف كل مجموعة من 8 فرق وهو ما يعني زيادة كبيرة في عدد المباريات الأوروبية.

ومع ذلك، واجه المقترح معارضة قوية من قبل بطولات الدوري المحلية الأوروبية التي قالت إن الصراع على التأهل لدوري الأبطال يمثل عنصرًا أساسيًا لبطولاتها. وانشق بعض أعضاء رابطة الأندية الأوروبية عن الصف عقب اجتماع في مالطا في يونيو حزيران الماضي وانتقدوا الخطة.

وقالت مصادر قريبة من الأندية اليوم الاثنين إن اقتراحات أخرى باتت مطروحة الآن.

وتشمل هذه الاقتراحات اقتراحًا يستند لإقامة 6 مجموعات في دوري أبطال أوروبا بينما تقدم فريق كوبنهاغن باقتراح سيغير المعيار الخاص بتخصيص الأماكن.

وفي الوقت الحالي، يتم تخصيص الأماكن للأندية استنادًا للمركز الذي تنتهي فيه في بطولات الدوري المحلية حيث يتأهل أول 4 فرق في بطولات الدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا مباشرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، اقترح فريق كوبنهاغن أن يتم وضع السجلات التاريخية للأندية في الحسبان وهو ما سيصب في مصلحة الأندية الكبيرة في بطولات الدوري متوسطة المستوى على حساب الأندية الصغيرة في بطولات الدوري الكبيرة.

وقال أنييلي خلال اجتماع الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية بدون أن يذكر الاقتراح مباشرة: ”الشعور الذي كان سائدًا قبل اجتماع مالطا أن كل شيء محفور في الصخر. شاهدتم جميعًا أن الأمر لم يكن كذلك“.

وأضاف ”من الرائع أن تشهد مشاركة الكثير من الأندية في مسألة التشاور المشترك خلال الشهرين الماضيين. هذه بداية عملية حقيقة ومنفتحة وشفافة“.

وتابع رئيس يوفنتوس ”لدينا وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالصيغ والمبادئ المستقرة. لدينا مشكلات في جدول السباقات. أتفهم ذلك…لكن هناك قبول عام بضرورة أن يحدث الإصلاح بداية من دورة البطولات التي تبدأ في 2024/2025“.

والتزم أنييلي بضرورة الوصول لمذكرة ترضي كافة الأطراف فيما يخص احتياجات بطولات الدوري.

وأضاف ”نعتقد بقوة أنه ومهما يكن ما يحمله المستقبل…فإننا يجب أن نحافظ على تعايش قوي مع بطولات الدوري المحلية“.