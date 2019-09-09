جينيفير لوبيز تتعرض للانتقادات في دور ”راقصة إباحية“ (فيديو)

هاجم عدد من المدافعين عن الحيوانات، المغنية الأمريكية جينيفير لوبيز بشعارات منتقدة، خلال مرورها على البساط الأحمر في مهرجان تورونتو ليلة يوم أمس الأحد، حيثُ تقدم فيلمها الجديد ،“Hustlers“ الذي تؤدي فيه دور راقصة إباحية.

ونقل موقع ”TMZ“ فيديو يصور تجاهل الفنانة للمنتقدين، ووقوفها لالتقاط الصور مبتسمة، مما دفعهم لرفع أصواتهم وهم يرددون ”عار عليك جينيفير لوبيز“، وأيضًا ”على يديك أثار الدماء“، كما القوا بالشعارات مكتوبة على البساط الأحمر، حيثُ سارعت مساعدة الفنانة لالتقاطها.

ويعود سبب الهجوم الى اللقطة التي تضمنها إعلان فيلمها الجديد، حيثُ ترتدي فيها معطفًا من فرو الحيوانات، خصوصًا أنها معروفة بحبها للملابس المصنوعة من هذا الصنف، الأمر الذي يعتبره بعض النشطاء جريمة.

واستمر الهجوم على المغنية الشهيرة على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، حيثُ كتب أحدهم: ”ارتداء فرو حقيقي هو أمر مقزز، وتلك الحيوانات تنزع جلودها وهي حية، فقط ليشعر البعض أنه يبدو جميلًا“.

وكتب آخر: ”ما هو الجميل فيما يخص جينيفير لوبيز، إنها لا تتبرع لمشاريع خيرية الا إذا تعلق الأمر بالضرائب، ولم تساعد بورتو ريكيو عندما كانت بحاجة إلى المساعدة، وترتدي فروًا أصليًا، لا أعرف علام تعجبهم“.