القضاء المغربي يؤجل محاكمة الصحفية ”هاجر الريسوني“

قضت محكمة بالعاصمة الرباط، مساء يوم الإثنين، بتأجيل ملف الصحفية هاجر الريسوني المدانة بتهمة ”الإجهاض غير القانوني“ و“ممارسة الجنس قبل الزواج“.

وحددت المحكمة يوم الإثنين 16 سبتمبر الجاري، لنظر الجلسة المقبلة.

وخلال الجلسة الأولى لمحاكمة الريسوني، الصحفية في جريدة ”أخبار اليوم“ الناطقة بالعربية، نُظمت وقفة احتجاجية حاشدة أمام المحكمة للمطالبة بإطلاق سراح المعنية بالأمر، بحضور حقوقيين وسياسيين.

وتقول هيئة الدفاع عن الصحفية إنها لم تعترف بالتهمة الموجهة إليها، وأنها تعتزم رفع شكوى ضد الشرطة أمام القضاء بتهمة ”التعذيب“ أثناء إخضاعها للكشف الطبي.

وتعتبر الريسوني، حسب بيان لهيئة الدفاع عنها، أن خطوة القبض عليها سياسية، معاقبة لها على مقالاتها المؤيدة لـ“حراك الريف“، لكنّ النيابة العامة نفت في بيان سابق أن يكون القبض على الصحفية له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ”ممارسة الإجهاض“.

وأوقفت هاجر يوم 31 أغسطس الماضي، لدى خروجها من عيادة في الرباط، ووضعت الريسوني التي أكدت أنها كانت تتلقى علاجًا من نزيف داخلي، قيد التوقيف في انتظار محاكمتها.

وتواجه الصحفية عقوبة تصل إلى السجن عامين بموجب القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على سجن من يمارس علاقات جنسية قبل الزواج ويلجأ إلى الإجهاض، حين لا تكون حياة الأم في خطر، في حال تمت إدانتها.