”أمانة جدة“ تحسم الجدل حول هدم مبنى الإذاعة والتلفزيون

حسم المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة، محمد البُقمي، الجدل حول هدم مبنى الإذاعة والتلفزيون في المحافظة، لافتًا إلى أن التقرير الفني لهيئة الإذاعة والتلفزيون أكد أن المبنى آيل للسقوط وأوصى بهدمه لعدم إمكانية ترميمه.

وجاءت تصريحات البقمي، ردًا على ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية بشأن وقف أمانة محافظة جدة عمليات هدم مبنى الإذاعة والتلفزيون التاريخي في المحافظة لحين مراجعة البلدية.

وقال البقمي خلال مداخلة هاتفية على برنامج ”ياهلا“ والذي يقدمه الإعلامي مفرح الشقيقي، عبر قناة ”روتانا خليجية“، إن اللجنة الفنية أوصت بهدم المبنى الذي بات يمثل ”خطرًا“، وهدمه أصبح ضرورة، مشيرًا إلى أن أمانة جدة لم تُصرح لأي وسيلة إعلامية بعكس ذلك.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية أعلنت، في بيان عبر وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أنها اتخذت قرارًا بإخلاء المبنى ونقل العاملين إلى مبنى آخر، بناءً على نتائج زيارة ميدانية للمديرية العامة للدفاع المدني لدراسة واختبار حالة المبنى، والتي أكدت أنه غير آمن إنشائيًا، وأن بقاءه يمثل خطورة على العاملين والمواطنين، كما أكدت الدراسات الهندسية والإنشائية عدم جدوى عمل أي ترميمات له.

يُذكر أن المبنى، الذي يقع في حي النزلة بمحافظة جدة، وضع حجر أساسه الملك فيصل بن عبدالعزيز العام 1960، وشهد افتتاحه أول وزير للإعلام في المملكة، جميل بن إبراهيم الحجيلان، وظل طيلة العقود الماضية علامة تاريخية تميز مسيرة الإعلام السعودي.