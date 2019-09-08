حلا الترك تثير الجدل بفيديو مع والدها

أثارت الفنانة البحرينية حلا الترك، الجدل بظهورها في مقطع فيديو مع والدها المنتج البحريني محمد الترك، حيث كانا يستقلان سيارة ويتفاعلان على أغنية ’’إنساي‘‘ التي طرحها محمد رمضان وسعد لمجرد على طريقة الديو الغنائي قبل شهر ونصف.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر العديد من الحسابات الفنية النشطة على موقع ’’إنستغرام‘‘ افتعال الثنائي حركات إيمائية توحي بأنها موجهة للسيدة منى السابر، والدة حلا وطليقة المنتج البحريني، التي وجهت لها انتقادات قبل يومين، وهو ما أكده المتفاعلون مع المقطع واصفين الفنانة البحرينية حلا الترك، بـ’’العاقة‘‘.

View this post on Instagram A post shared by Worldcelebrity Art Production (@worldcelebrity.art) on Sep 7, 2019 at 7:46am PDT

وانتقد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحالة التي ظهر بها الثنائي، فقال متابع: ’’ما أدري ليش أحسه يقصد زوجته أم حلا بحركاته‘‘، وأضاف آخر: ’’العاقة والعاق، تحارش امها‘‘.

وقال متابع آخر: ’’أقسم بالله البنت عاقة والأب أعق منها، لا حول الله شنو دا بدل ما تحني بأمك أنا اشوف المر عشان أصرف على أمي وأشوف شنو ناقصها و أسعدها هذا واجبي لازم مو جميل غصب لازم الابن أو البنت تكون بارة بكل الأشكال بالذات لأمها‘‘.

وكانت منى السابر قد شاركت متابعيها ببث مباشر تحدثت خلاله عن قرار ابنتها بالعيش في منزل والدها وزوجته بعد وصولها إلى السن القانونية، وقالت: ’’هذا الجيل يتبع مصلحته في النهاية، يمكن أنا لو عندي فيلا وعندي فلوس وأشياء كثيرة يمكن كانوا اختاروني’’.