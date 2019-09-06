راغب علامة يتحدث لأول مرة عن خلافه مع أحلام (فيديو)

تحدث الفنان اللبناني راغب علامة لأول مرة عن سبب خلافه مع المطربة الإماراتية أحلام، الذي بدأ مع ظهورهما معًا في لجنة تحكيم برنامج المواهب الغنائية ”أراب أيدول“، حيث قال ضاحكًا: ”غالبًا أنا كنت زجزجها“.

وأضاف راغب علامة في تصريحات لبرنامج ”ام بي سي ترندينغ“ أن الخلاف بينه وبين أحلام مختلف كليًا عما يعتقده الجمهور، موضحًا أن الجمهور يتوقع شيئًا وما بينهما شيء آخر، فقال: ”الخلاف بيننا كان بمطرح تاني يتعلق بالعقود وهيك“.

واستطرد النجم اللبناني الذي يرافق أحلام مرة أخرى في لجنة التحكيم لكن هذه المرة ببرنامج ”ذا فويس“، قائلًا إن إدارة البرنامج عند تعاقدها معه اشترطت عليه أن تكون علاقته بأحلام جيدة، فقال: ”قالولي أول شيء أحلام قلتلهم ما عندي مشكل والله“.

راغب يكشف ردة فعله عندما عرضوا عليه المشاركة مع أحلام في لجنة تحكيم

The voice#MBCTrending@raghebalama@ahlamalshamsi pic.twitter.com/CbVsohnBV6 — MBC Trending (@MBCTrending) September 6, 2019

وعن سبب الخلاف في ”أراب أيدول“ قال: ”يوجد صورة لدى الجمهور أن بيننا خلافًا، ولكننا كنا على خلاف على الهواء، لكن بالشخصي فقد أشعلت الصحافة الموضوع“.

وهو ما أكدته أحلام في تصريحات تلفزيونية بأن الخلاف بينهما مهني بحت، حيث قالت: ”هذا الموسم من ذا فويس مختلف عن أراب أيدول، وقد كان هذا البرنامج كل عضو لجنة يقول رأيه في الشخص اللي واقف، لكن ذا فويس كل مدرب يقول رأيه في الشخص الذي اختاره في لجنته“.

وتأتي تصريحات راغب علامة لتؤكد ما صرحّت به النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن رأيها في لجنة تحكيم ”The Voice“ وأنّها تفاجأت بوجود راغب علامة وأحلام معًا من جديد، رغم توتّر العلاقة بينهما، كاشفة أنّ راغب علامة وأحلام ليسا في حاجة إلى المال كي يظهرا معًا، ومطالبتها للفنانِين في ‏العالم العربيّ بأنْ يصلوا إلى قناعة أنّه لا أحد يأخذ من رزق الآخر شيئًا.

وتصالح راغب وأحلام مؤخرًا وتحدث الفنان اللبناني عن اللقاء الأوّل بينه وبين أحلام وأنه كان جيدًا بكلّ المقاييس، مشيرًا إلى أنّه لمس حدوث تغيير كبير في شخصيّتها مقارنة بما كانت عليه من قبل، مضيفًا في تصريحاتٍ تلفزيونية: ”اللقاء كان وديًا جدًا، وهي متغيرة كتير قلبًا وقالبًا حتى في الشكل تغيرت“.