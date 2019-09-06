صورة ”الثقب الأسود“ تفوز بجائزة 3 ملايين دولار

فازت أول صورة للثقب الأسود يوم الخميس بجائزة علمية مرموقة تعتبر بمثابة أوسكار لدى المجتمع العلمي.

وحظي الفريق البحثي المكون من 347 عالمًا بـ 3 ملايين دولار، بعد أن تعاونوا على إنتاج أول صورة للثقب الأسود في العالم، وحصلوا على ”جائزة الانفراجة“ Breakthrough Award في فئة الفيزياء الأساسية، والتي تعادل جائزة الأوسكار في عالم الفن.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن الإنجاز الذي حققه فريق ”Event Horizon Telescope Collaboration“ تصدر العناوين الرئيسية العالمية في 10 أبريل الماضي، عندما نشروا أول صورة لثقب أسود هائل محاط بهالة برتقالية من البلازما الساخنة.

واستغرق الفريق أكثر من عقد زمني، لإعداد المشروع في مركز ”هارفارد-سميثسونيان“ للفيزياء الفلكية، وجمعوا بيانات من 8 تلسكوبات راديوية من جميع أنحاء العالم، والذين يركزون على مراقبة مجرة ”مسييه ”87، والتي تبعد عن الأرض حوالي 55 مليون سنة ضوئية.

وبالفعل تمكن الفريق من تصوير ثقب أسود بدقة عالية لأول مرة في التاريخ، مما يؤكد التوقعات النظرية حول هذه الأجرام السماوية.

وقال ”شيب دولمان“ رئيس الفريق: ”كنا نخبر الناس بأننا سنتمكن من تصوير ثقب أسود، وكانوا دائمًا يستنكرون، ولذلك عندما حققنا الإنجاز، شعرنا بالرضا حقًا“.

وأضاف أننا ”نحن الآن في عصر التصوير الدقيق للثقوب السوداء، يمكننا أن نقترب من أفق الحدث ورسم خريطة للفضاء المحيط به لأول مرة“.

ذلك الإنجاز، حدا بالفريق للفوز بالجائزة المرموقة في عامها الـ 8، كما حصل الفائزون في الفئات الأخرى مثل علوم الحياة والرياضيات أيضًا على 3 ملايين دولار، وسيتم تكريم الفائزين في حفل توزيع الجوائز في 3 نوفمبر، في مركز أبحاث AMES التابع لناسا في مدينة ”ماونتن فيو“ في كاليفورنيا.