انخفاض صادرات إيران إلى أوروبا بنسبة 93%

كشفت إحصائيات جديدة تراجع حجم الصادرات الإيرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، بلغت نسبته نحو 93%، بحسب وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية.

وقالت الوكالة في تقريرها، اليوم الجمعة: ”إن صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إيران بلغت 4.57 مليار يورو في الأشهر الستة الأولى من عام 2018، لكنها انخفضت إلى 2.14 مليار يورو في نفس الفترة من هذا العام“.

وأضافت: ”انخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من إيران في الأشهر الستة الأولى من عام 2019 بنسبة 93% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 420 مليون يورو، في حين استورد الاتحاد الأوروبي بضائع بقيمة 6.1 مليار يورو من إيران في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي“.

ورأى التقرير أن الانخفاض الكبير في تجارة الاتحاد الأوروبي مع إيران في النصف الأول من عام 2019، جاء بعد عودة العقوبات الأمريكية على إيران، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية لا تزال تتماشى مع تلك العقوبات، وأوقفت تلك الدول واردات النفط من إيران في النصف الأول من عام 2019، عقب الحظر النفطي الأمريكي على طهران، ما قلص صادراتها إلى أقل من النصف.

وكانت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا أكبر المصدرين الأوروبيين لإيران في الأشهر الستة الأولى من عام 2019، وفقًا للتقرير، فيما كانت ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا أكبر المستوردين من إيران خلال هذه الفترة.