الدولار يستقر مع العزوف عن العملات المرتفعة المخاطر قبيل بيانات أمريكية

تلقى الدولار الدعم في مواجهة العملات المناظرة من بيانات اقتصادية أمريكية متفائلة، اليوم الجمعة، مما أوقف عمليات بيع للعملة الأمريكية جرت في الآونة الأخيرة، بينما عززت البيانات أيضًا عملات آسيوية في الوقت الذي خفف فيه مستثمرون نظرتهم التشاؤمية في الآونة الأخيرة تجاه الاقتصاد العالمي.

وتشير مسوح منفصلة إلى أن أكبر اقتصاد في العالم في وضع أفضل مقارنة مع ما كان يخشاه المستثمرون. وتسارع نشاط قطاع الخدمات الأمريكي، في أغسطس/ آب، وعزز أرباب الوظائف في القطاع الخاص التوظيف بما يتجاوز التوقعات.

وساهم ذلك في عزوف عام عن المخاطرة في أسواق العملة والسندات والأسهم، غذته أنباء عن استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الشهر القادم.

وأبقت البيانات الدولار مستقرًا مقابل معظم العملات الرئيسية، مع ترقب المستثمرين لتقرير الوظائف الشهري المقرر صدوره في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش لإلقاء النظرة التالية على متانة سوق العمل.

وسجل الجنيه الإسترليني أفضل أداء أسبوعي، منذ مايو/ أيار، مرتفعًا نحو 1.4% مقابل الدولار، في الوقت الذي بدا فيه أن البرلمان يدفع بريطانيا بعيدًا عن حافة الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، عبر التصويت بالموافقة على تأجيل الخروج.

واستقر الإسترليني عند 1.2328 دولار بحلول الساعة 0628 بتوقيت غرينتش. وارتفعت عملات آسيوية على نحو طفيف.

وقبع الدولار الأسترالي قرب أعلى مستوى في شهر، الذي سجله أمس الخميس عند 0.6817 دولار أمريكي. ولامس الوون الكوري الجنوبي أعلى مستوى في شهر، عند 1198.40 للدولار ثم تراجع قليلًا.

ولم يشهد مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات منافسة، تغيرًا يذكر عند 98.387. واستقر اليورو عند 1.1040 دولار بحلول الساعة 0628 بتوقيت غرينتش.

وصعد الين الياباني الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا، والذي باعه المستثمرون لينخفض لأدنى مستوى في شهر، عند 107.22 للدولار أمس قليلًا إلى 106.99، في مؤشر على تسلل بعض الحذر إلى السوق.

واستقر اليوان الصيني تقريبًا على الرغم من أنه يتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في 3 أسابيع.