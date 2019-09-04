لبنان مهدد بخفض جديد لتصنيفه الائتماني

حذرت ”ستاندرد آند بورز جلوبال“، اليوم الأربعاء، من أن لبنان يواجه خفضًا جديدًا للتصنيف الائتماني، واختبارًا محتملاً لربط عملته إذا تسارعت وتيرة استنزاف الاحتياطيات المحدودة من النقد الأجنبي.

وقالت ”ستاندرد آند بورز“ إنها تُقدّر انخفاض احتياطيات لبنان القابلة للاستخدام إلى 19.2 مليار دولار بنهاية العام الجاري من 25.5 مليار دولار في نهاية 2018.

وبينما يجب أن يكون ذلك كافيًا لتغطية احتياجات الاقتراض الحكومية والعجز في المعاملات الخارجية على مدى الاثني عشر شهرًا المقبلة، فإن هناك مخاطر واسعة النطاق.

واستند تقرير ”ستاندرد آند بورز“ إلى مخاطر استمرار انخفاض تدفقات ودائع العملاء، على الأخص من غير المقيمين؛ ما سينتج عنه تسارع السحب من احتياطيات النقد الأجنبي، وهو ما سيختبر قدرة البلاد على الحفاظ على ربط العملة بالدولار الأمريكي.

وأضافت أن ”استمرار تلك الاتجاهات خلال الأشهر الستة المقبلة قد يتسبب في خفض التصنيف إلى مستوى ‭‭’CCC’‬‬“.