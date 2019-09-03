صدام وشيك يجبر القمر الصناعي الأوروبي على تغيير اتجاهه (فيديو)

إثر رفض شركة إلون ماسك نقل مركبتها الفضائية ”ستار لينك“ من مكانها، اضطرت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لإجراء مناورة مراوغة بأحد أقمارها الصناعية لتجنب حدوث اصطدام كارثي داخل المدار.

وأطلق القمر الصناعي Aeolus مدافعه لزيادة ارتفاعه في مناورة سريعة لتغيير مكانه وقام بعدها بالاتصال بالقاعدة، مؤكدًا استمرار تدفق البيانات والمعلومات العلمية التي يحملها، ولإثبات نجاح المناورة وتفاديه الاصطدام بنجاح.

يذكر أن هذا القمر الصناعي تم إطلاقه في آب/أغسطس عام 2018 لقياس سرعات الرياح العالمية واتجاهاتها، وهو ما سيعمل على تحسين توقعات الطقس العالمية.

وتقول وكالة الفضاء الأوروبية إن ظهور المركبات الضخمة المكونة من مئات أو آلاف الأقمار الصناعية مثل ستار لينك، يعني أن مناورات تجنب الاصطدام يجب أن تصبح أتوماتيكية في المستقبل.

وجاء رد خبراء شركة إلون ماسك عبر تدوينة على ”تويتر“ تفيد بأنهم قاموا بحساب خطر الاصطدام بين القمر الصناعي والمركبة الفضائية، وكان الخيار الأكثر أمانًا هو تحرك القمر الصناعي Aeolus وزيادة ارتفاعه ليتجاوز ستار لينك مانعًا التصادم المحتمل.