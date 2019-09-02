طليقة ملك ماليزيا تُهدد بالكشف عن ”أسرار مؤلمة“ حول زواجهما

هددت ملكة الجمال الروسية، أوكسانا فوفودينا، بالكشف عن ”أسرار مؤلمة“ بعد طلاقها من ملك ماليزيا السابق محمد الخامس، الذي كان قد تنازل عن العرش من أجلها.

وفي أحدث تطور في قضية الزوجين، قالت أوكسانا: ”أعرف أن الجميع يريدون حقًا معرفة ما حدث لنا قبل ذلك، لم أكن مستعدة للكشف عن قصتي، ربما إذا قلت الحقيقة سأشعر بالتحسن، لكنني لا أريد إيذاء أي شخص“، محذرة: ”سيكون الأمر مؤلمًا“، وذلك وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وكانت أوكسانا ومحمد الخامس قد تزوجا في حفل إسلامي سري في ماليزيا العام الماضي، وفي ذلك الوقت كان السلطان محمد الخامس هو ملك ماليزيا ورئيس الدولة، ليتنازل فجأة عن العرش في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتقول المصادر إنهما انفصلا بعد وقت قصير من الزواج، ونفى محاموها وجود طلاق، لكن محامي الملك محمد الخامس أصر على أنها حصلت على طلاقها طبقًا للشريعة الإسلامية، في الأول من يوليو/ تموز الماضي.

وانتشرت أخبار تشكك في نسب ابن الملك محمد الخامس، حيث قال محاميه: ”لا يوجد دليل موضوعي حتى الآن على أن محمد الخامس هو الأب البيولوجي للطفل“، فردت الروسية بأنها مستعدة لاختبار الحمض النووي؛ لإثبات أن الطفل هو ابن الملك السابق.