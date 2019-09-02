محاربة التسول.. وزارة العمل السعودية تعلن نجاح تطبيق ”وصال“

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم الإثنين، إن التطبيق الذكي الذي أطلقته قبل ثلاثة أشهر لمواجهة ظاهرة التسول وطلبات المساعدة في مواقع التواصل الاجتماعي، حق نجاحًا كبيرًا.

وأطلقت الوزارة تطبيق ”وصال“ في المتاجر الإلكترونية للهواتف الذكية، مايو/أيار الماضي، الذي يتيح إبلاغ وزارة العمل عن الأسر والأشخاص المحتاجين للمساعدة، بهدف ضمهم لبرنامج ضمان اجتماعي حكومي يقدم مساعدات شهرية للمستحقين.

ويقول المسؤولون في الوزارة إن التطبيق سجل نجاحًا في إرشاد الباحثين الاجتماعيين التابعين لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووصولهم إلى العديد من الأسر المحتاجة المتعففة، وضمها إلى برامج الضمان الاجتماعي، لسد احتياجاتها وفكِّ كربتها.

ولم تكشف الوزارة عن عدد الذين تم تسجيلهم من خلال التطبيق لحد الآن، ولا عدد من تم قبولهم في برامج الضمان الاجتماعي.

في مبادرة تفاعل معها فاعلي الخير.. تطبيق #وصال ينجح في إرشاد باحثي #وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية إلى الأسر المتعففة.https://t.co/E19NSsCLCg pic.twitter.com/T5o3KVE0m2 — وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (@MLSD_SA) September 2, 2019

ويمكن لأي شخص استخدام التطبيق، والإبلاغ عن الأسر والأشخاص المحتاجين للمساعدة، بينما تتكفل وزارة العمل بالتحقق من صحة البيانات التي تردها عبر التطبيق وتحديد المستحقين لمعونة الضمان الاجتماعي.

وتقول الوزارة إن تطبيق ”وصال“ يستهدف تسهيل الوصول للمحتاجين في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى تنمية حس المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع، والقضاء على الممارسات الخاطئة، مثل نشر بيانات المحتاجين أو تصويرهم في برامج التواصل الاجتماعي.

وتعكف السعودية على تنظيم برامج المساعدة الحكومية والعمل الخيري الاجتماعي، عبر حصره في مؤسسات حكومية، ووفق برامج تستند إلى بيانات دقيقة عن السعوديين، وبينها برنامج ”حساب المواطن“ و“سند محمد بن سلمان“ و ”الضمان الاجتماعي“.