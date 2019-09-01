تامر حسني يعلن عن فيلم جديد من تأليفه

كشف الفنان المصري، تامر حسني، عن تفاصيل فيلمه الجديد، والذي يحمل بصمته سواء القصة أو السيناريو والحوار.

ونشر تامر صورة من ”نيولوك“ الذي سيظهر به خلال الفيلم، عبر حسابه الرسمي على تطبيق ”انستغرام“، معلقًا: ”تحضيرات دخول تصوير فيلمي الجديد بعنوان (مش أنا)، وتسجيل أغانيه وتحضيرات تصوير كليب ألبومي القادم. فيلم (مش أنا) قصة وسيناريو وحوار تامر حسني“، بينما لم يعلن المواعد المحددة للانتهاء من التصوير أو طرحه بالأسواق.

وكان من المفترض أن يشارك تامر حسني في ماراثون أفلام عيد الأضحى هذا العام، من خلال فيلمه ”الفلوس“، لكنه أعلن تأجيله لبداية العام الجديد قبل أيام قليلة من طرحه في دور العرض.

كما أعلن عبر ”انستغرام“ عدم تواجده في الموسم الثالث من برنامج المواهب The voice kids، موضحًا أن انسحابه من البرنامج بسبب بعض الظروف الخاصة.