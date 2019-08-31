كيف يعيش موظفو السعودية يومهم الأول من دون تدخين في أماكن العمل؟

يعيش موظفو القطاع الخاص في السعودية، اليوم السبت، يومهم الأول من دون تدخين في أماكن عملهم، حيث يسري قرار وزارة العمل الذي يلزم المنشآت الخاصة بالالتزام بنظام حظر التدخين المطبق في البلاد منذ نحو ثلاث سنوات.

واستبقت الشركات والمنشآت الخاصة في السعودية، في الأيام الماضية، موعد تطبيق القرار بنشر إعلانات موعد التطبيق والأماكن التي يمكن للمدخنين استخدامها عند التدخين لتجنب المخالفات المفروضة.

ومع سريان التطبيق، بدا الموظفون غير المدخنين سعيدين ببدء سريان قرار الحظر، وهو ما انعكس على تعليقاتهم على القرار في مواقع التواصل الاجتماعي. وفيما يطالب البعض بفرض مزيد من القيود على المدخنين بما في ذلك في الشوارع والطرقات، يدافع فريق المدخنين عن أنفسهم ويطالبون بتخفيف القيود عليهم.

المفروض يمنع في كل الاماكن والشوارع العامة وتوفير اماكن مخصصة للتدخين مثل ماهو معمول به في المطارات واخذ رسوم على المدخنين من حق كل كائن حي تنفس هواء نقي ونظيف — Nasser (@na89er) August 31, 2019

بداية من اليوم .. بدء تطبيق قرار حظر التدخين في الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد في أماكن العمل. .#السعودية #التدخين

. pic.twitter.com/Ir8a6aQVhl — أخبار السعودية (@SaudiNews50) August 31, 2019

اجمعوا المدخنين في مدينة معزولة وفكونا — ﮼كيبورد ???? ???????? (@77aaiill) August 31, 2019

وبدأت السعودية في يونيو/ حزيران 2016 تطبيق نظام جديد لمكافحة التدخين أقره مجلس الوزراء؛ بهدف الحد من التدخين، ومنعه في الأماكن العامة، وزيادة الرسوم المفروضة عليه، لكن كثيرًا من منشآت القطاع الخاص لم تلتزم به.

لاتمنع إلا وجدت أماكن مخصصه لهم .. هم بهذا القرار يشجعون الموظفين على التمرد والعصيان على القرارات والأنظمه .. تقولي الدخان مظر بالصحه ابقولك هذا قرار شخصي . — أبوطلال (@Moha2011) August 31, 2019

حطو طفايات وتنتهي القضيه اللي حيرت العلماء والمفكرين وخلونا نكيف مع بالمان ازرق بعد ان اصبح مارلبورو غالي ولانقدر نشتريه مهبتي???? pic.twitter.com/3DhbiQPKDi — الفيلسوف(زعبيل)119⚽️ (@bbkjk9) August 31, 2019

وفي أبريل/نيسان الماضي، قرر وزير العمل أحمد الراجحي إلزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بتضمين حظر التدخين في أماكن العمل في أدلة المنشأة الرسمية الموجهة للعاملين والزوار، والإعلان عن ذلك في أماكن ظاهرة، على أن يسري التطبيق يوم 31 أغسطس/آب الجاري.

وينص نظام حظر التدخين على منع التدخين في الأماكن والمساحات المحيطة بالمساجد، والوزارات والجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والصحية، والرياضية، والثقافية، وأماكن العمل في الشركات، والمؤسسات، والبنوك، والمصانع، ووسائل النقل العام، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية، ومواقع إنتاج البترول، ومحطات توزيع وبيع الوقود والغاز، والمستودعات، والمصاعد، ودورات المياه، والأماكن العامة.

وشدد النظام على أنه في حال وجود مواقع للمدخنين في الأماكن السابقة فيجب على المسؤول مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود، ولا يدخلها من يقل عمره عن 18 عامًا.

وأكد النظام على أن تتولى الوزارات والجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، ومؤسسات القطاع الخاص، مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وتوقيع الغرامات، حيث فرض النظام غرامة مالية قدرها 200 ريال على كل من يتعاطى التدخين في الأماكن الممنوعة.