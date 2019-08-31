كيف يعيش موظفو السعودية يومهم الأول من دون تدخين في أماكن العمل؟

كيف يعيش موظفو السعودية يومهم الأول من دون تدخين في أماكن العمل؟

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

يعيش موظفو القطاع الخاص في السعودية، اليوم السبت، يومهم الأول من دون تدخين في أماكن عملهم، حيث يسري قرار وزارة العمل الذي يلزم المنشآت الخاصة بالالتزام بنظام حظر التدخين المطبق في البلاد منذ نحو ثلاث سنوات.

واستبقت الشركات والمنشآت الخاصة في السعودية، في الأيام الماضية، موعد تطبيق القرار بنشر إعلانات موعد التطبيق والأماكن التي يمكن للمدخنين استخدامها عند التدخين لتجنب المخالفات المفروضة.

ومع سريان التطبيق، بدا الموظفون غير المدخنين سعيدين ببدء سريان قرار الحظر، وهو ما انعكس على تعليقاتهم على القرار في مواقع التواصل الاجتماعي. وفيما يطالب البعض بفرض مزيد من القيود على المدخنين بما في ذلك في الشوارع والطرقات، يدافع فريق المدخنين عن أنفسهم ويطالبون بتخفيف القيود عليهم.

وبدأت السعودية في يونيو/ حزيران 2016 تطبيق نظام جديد لمكافحة التدخين أقره مجلس الوزراء؛ بهدف الحد من التدخين، ومنعه في الأماكن العامة، وزيادة الرسوم المفروضة عليه، لكن كثيرًا من منشآت القطاع الخاص لم تلتزم به.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قرر وزير العمل أحمد الراجحي إلزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بتضمين حظر التدخين في أماكن العمل في أدلة المنشأة الرسمية الموجهة للعاملين والزوار، والإعلان عن ذلك في أماكن ظاهرة، على أن يسري التطبيق يوم 31 أغسطس/آب الجاري.

وينص نظام حظر التدخين على منع التدخين في الأماكن والمساحات المحيطة بالمساجد، والوزارات والجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والصحية، والرياضية، والثقافية، وأماكن العمل في الشركات، والمؤسسات، والبنوك، والمصانع، ووسائل النقل العام، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية، ومواقع إنتاج البترول، ومحطات توزيع وبيع الوقود والغاز، والمستودعات، والمصاعد، ودورات المياه، والأماكن العامة.

وشدد النظام على أنه في حال وجود مواقع للمدخنين في الأماكن السابقة فيجب على المسؤول مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود، ولا يدخلها من يقل عمره عن 18 عامًا.

وأكد النظام على أن تتولى الوزارات والجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، ومؤسسات القطاع الخاص، مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وتوقيع الغرامات، حيث فرض النظام غرامة مالية قدرها 200 ريال على كل من يتعاطى التدخين في الأماكن الممنوعة.

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