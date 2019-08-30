مصرف لبنان: الاحتياطيات تزيد 1.4 مليار دولار في النصف الثاني من أغسطس

قال مصرف لبنان المركزي اليوم الجمعة إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، باستثناء الذهب، زادت حوالي 1.4 مليار دولار في الأسبوعين الأخيرين من أغسطس/ آب.

وقال رياض سلامة حاكم البنك المركزي في بيان إن

الأجنبية زادت إلى حوالي 38.66 مليار دولار دون حساب الذهب.

يأتي ذلك ارتفاعا من 37.25 مليار دولار في 15 أغسطس/ آب، وفقًا لبيانات مصرف لبنان. وترتفع الاحتياطيات تدريجيًا منذ منتصف يونيو/حزيران، لكن هذه أكبر قفزة.

وقال بيان للبنك المركزي: ”ذلك بنتيجة تدفق ودائع، مباشرة الى مصرف لبنان، من القطاع الخاص غير المقيم (وليس من دول أو جهات دولية)، مما يعكس ثقة المودعين ويعزز الثقة بالليرة اللبنانية ويساهم بخفض العجز في ميزان المدفوعات.“

وينشر لبنان عادة بيانات أصوله الأجنبية في الخامس عشر واليوم الأخير من كل شهر. وإصدار البيانات اليوم يأتي مبكرًا يومًا عن المعتاد.

وكانت الولايات المتحدة فرضت أمس الخميس عقوبات على جمال ترست بنك اللبناني ووحداته بزعم تسهيل الأنشطة المالية لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وهوت بعض سندات لبنان الدولارية إلى مستويات منخفضة جديدة في أغسطس/ آب، في حين صعدت تكلفة التأمين على دينه السيادي.

وتراجع سعر إصدار 2025 للبنان 13 %هذا الشهر، وفقًا لبيانات تريدويب، في حين قفزت مبادلات مخاطر الائتمان لخمس سنوات 274 نقطة أساس إلى 1221 نقطة أساس، بحسب بيانات آي.اتش.اس ماركت.