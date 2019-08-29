وزير الدفاع الأمريكي يسعى لإرضاء ترامب خلال مؤتمره الصحافي الأول‎

المصدر: ا ف ب

دخل وزير الدفاع الأمريكي الجديد مارك إسبر حقل ألغام سياسيًا خلال أولى لقاءاته العلنية مع وسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، لكنه تجنب كل ما يمكن أن يثير غضب رئيسه دونالد ترامب.

وبعد ساعات من اعتبار سلفه جيم ماتيس أن سياسات ترامب تجاه حلفاء الولايات المتحدة تلحق ضررًا بالأمن الأمريكي، التزم رئيس البنتاغون الجديد الخط الرسمي إدراكًا منه أن ترامب يستمع إلى المقابلات المتلفزة لوزراء حكومته ويجري تقييمًا لما يقولونه.

وطوال أكثر من عامين، تجنب ماتيس الظهور أمام الكاميرات، مدركًا أن التعبير عن رأيه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العلاقة المتوترة مع البيت الأبيض؛ بسبب خلافات أساسية حول سياسة الدفاع الأميركية.

وأوضح إسبر، الحليف الوثيق لوزير الخارجية مايك بومبيو، أنه لن يغير رأيه حتى في ظل سياسة الرئيس غير التقليدية والتحولات الحادة في مبادئ الدفاع الأمريكية القديمة.

جميع الخيارات على الطاولة

ولم يتفاعل الوزير لدى سؤاله عن تأكيد ترامب أن الجيش الأمريكي يمكنه تسوية النزاع في أفغانستان بسهولة.

وقد صرح ترامب الأسبوع الماضي: ”يمكننا كسب تلك الحرب في أسبوع إذا أردنا خوضها، لكنني لا أتطلع إلى قتل 10 ملايين شخص“، مرددًا تعليقات مماثلة سابقًا أثارت تكهنات بأن الأسلحة النووية فقط يمكنها القضاء بسرعة على مثل هذا العدد الكبير.

وقال إسبر: ”نحتفظ بحق إبقاء جميع الخيارات مطروحة“. وتابع ”نأمل أن نتمكن من التوصل إلى نوع من الاستنتاجات التي يمكن أن تؤدي إلى اتفاق سياسي“، وإحلال السلام في البلاد.

كما تبنى الوزير التغيير في سياسة ترامب تجاه إيران التي كان وصفها بأنها العدو الأول بعد توليه منصبه في كانون الثاني/يناير 2017.

وكان ترامب صرح الإثنين أنه مستعد للجلوس والتفاوض مع قادة طهران، بعد عرض لترتيب قمة أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال إسبر للصحفيين: ”نأمل أن يوافق الإيرانيون على الاجتماع والتحدث ومساعدتنا في حل هذه القضايا“.

الصين المنافس الرئيسي

وخلال عرض عناوين سياساته، سلط الوزير الضوء على الصين باعتبارها المنافس الاستراتيجي الأول للولايات المتحدة، مع الإشارة بشكل طفيف إلى روسيا التي يعتبرها ترامب شريكًا محتملًا.

وفي الوقت نفسه، ركز إسبر على إطلاق قيادة الفضاء الأمريكية مشروع ترامب الذي عارضه ماتيس باعتباره غير ضروري.

وقال إسبر: إن ”سلاح الفضاء هو الخطوة الحاسمة التالية نحو إنشاء قوة فضائية مستقلة كخدمة مسلحة إضافية“.

وقد خدم إسبر، وهو زميل بومبيو في الأكاديمية العسكرية الذائعة الصيت ”ويست بوينت“، في الجيش عدة سنوات قبل أن ينضم إلى صناعة الدفاع، ليصبح مديرًا تنفيذيًا لأحد كبار مزودي البنتاغون، شركة ”رايثيون“.

وكوزير للجيش خلال ولاية ماتيس، كان أقرب إلى بومبيو وتجنب المعارك السياسية التي خاضها ماتيس مع البيت الأبيض.

ولم يكن إسبر خيار ترامب الأول لقيادة البنتاغون، ومع ذلك فقد حصل على مباركة الرئيس عندما أدى اليمين في 23 تموز/يوليو.

وقال الرئيس: ”لا يوجد شخص آخر أكثر أهلية لتولي منصب وزير الدفاع“.

تحولات ترامب

لكن فترة ولايته في المنصب قد تكون أسهل، إذ يبدو أن ترامب قد خفف اللهجة قليلًا تجاه إيران، وبالطريقة نفسها تحرك لخوض محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية بشكل بطيء كما نصحه ماتيس.

إضافة إلى ذلك، فإن السياسة التي أدت إلى استقالة ماتيس- الانسحاب من أفغانستان- أصبحت حاليًا قيد التنفيذ في مفاوضات مع طالبان، ومن المحتمل أن لا يتمكن إسبر من عكس العملية لو أراد ذلك.

لكن في مقال رأي نشرته صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأربعاء، أبرز ماتيس ما قد يشكل التحدي الأكبر الذي يواجهه خليفته في خدمة ترامب.

فقد هاجم ترامب لتمزيقه التحالفات الأمريكية، وبعد أيام من قمة مجموعة السبع ظهر أن الرئيس يخالف خطوات شركاء بلاده الرئيسيين.

وكتب ماتيس: ”إن المعاتبة الأكثر تداولًا في قوة المارينز هي أنك عندما تذهب إلى معركة بالأسلحة، أحضر جميع أصدقائك مع البنادق.. يجب على القائد أن يبدي فطنة استراتيجية تتضمن احترام الدول التي وقفت معنا عندما لاحت في الأفق المشاكل“.

وأضاف ماتيس في أول تعليق علني منذ استقالته: ”الأمم تزدهر مع الحلفاء، أما تلك التي بدونهم فإنها تذوي.. أمريكا وحدها لا تستطيع حماية شعبنا واقتصادنا“.