حقنة تمنح كلاب الحراسة القدرة على الرؤية في الظلام (صورة)

ابتكر مجموعة من باحثي جامعة ”ماساتشوستس“ تركيبة كيميائية، لحقن الكلاب البوليسية، تمنحهم القدرة على الرؤية في الظلام الحالك لردع المجرمين.

البداية جاءت بتجارب أجراها العلماء على فئران، أثبتت قدرتها على رؤية الأشعة تحت الحمراء لمدة تصل إلى 10 أسابيع، بعد حقنها بتركيبة كيميائية مبتكرة في عيونها.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، وجد الباحثون أن التركيبة الكيميائية والتي تحتوي على عناصر نادرة مثل الإربيوم والإيتربيوم، تمنح الفئران القدرة على رؤية أطوال موجية للضوء أكثر مما يمكن بشكل طبيعي.

وتعتبر نظارات الرؤية الليلية جزءًا أساسيًا من معدات الجنود والجواسيس، ولكن من شأن الحقنة أن تمنح الحيوانات والإنسان مستقبلًا، القدرة على الرؤية في الظلام مباشرة دون الحاجة لأجهزة.

ويخطط الباحثون الآن لتطبيق التقنية على الكلاب البوليسية، بحيث يكون البشر الهدف النهائي إذا تمكنوا من ضمان سلامة التقنية.

وقال الدكتور ”غانغ هان“ من كلية الطب بجامعة ماساتشوستس: ”إذا منحنا الكلاب البوليسية القدرة على رؤية الأشعة تحت الحمراء، يمكننا تسليط ضوء شبيه بالليزر على المجرمين عن بعد وإطلاق الكلاب للإمساك بهم، كما يمكن لهذه التقنية تعزيز قدرة كلاب الحراسة على رصد اللصوص والمجرمين ليلًا“.

وأضاف: ”إذا كانت لدينا القدرة على رؤية الأشعة تحت الحمراء، يمكننا أن نرى الكون بطريقة جديدة تمامًا، وقد نتمكن من دراسة علم الفلك بالأشعة تحت الحمراء بالعين المجردة، أو الرؤية ليلًا بدون معدات“.