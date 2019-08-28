انخفاض الذهب وسط مخاوف من ركود محتمل

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من ركود محتمل، لكنه استقر قرب أعلى مستوى فيما يزيد على 6 أعوام بفضل آمال بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة، والضبابية التي تكتنف محادثات التجارة الصينية الأمريكية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1537.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0552 بتوقيت غرينتش.

وكان المعدن لامس يوم الاثنين 1554.56 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى فيما يزيد على 6 أعوام.

وفي المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة تراجع الذهب 0.3% إلى 1546.50 دولار للأوقية.

وقوة الدولار الذي صعد 0.1% أمام منافسيه الرئيسين، تزيد الضغط على المعدن الأصفر.

وارتفع الذهب أكثر من 1% في الجلسة السابقة، مع تجدد المخاوف من ركود يلوح في الآفق، جرّاء انقلاب منحنى العائد الأمريكي وصدور بيانات اقتصادية أمريكية مخيبة للآمال، وسط ضبابية الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.4% في المعاملات الفورية لتصل إلى 18.23 دولار للأوقية، بعدما لامست في وقت سابق 18.34 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/ نيسان 2017.

وصعد البلاتين 0.4% إلى 868.70 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوى في نحو شهر في وقت سابق من الجلسة، بينما تراجع البلاديوم 0.3% إلي 1478 دولارا للأوقية.