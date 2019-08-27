الفاشينيستا الكويتية دانة طويرش تضع مولودتها الأولى

وضعت الفاشينيستا الكويتية دانة طويرش مولودتها الأولى منذ قليل، موضحة أنها أطلقت عليها اسم ”ديم“.

وشاركت دانة، متابعيها على السوشال ميديا، فرحتها بقدوم مولودتها الأولى، من خلال نشر صورة زوجها، وهو يحتضتن مولدتهما، عبر تطبيق الستوري الخاص بحسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“، معلقة: ”الحمد لله، الله رزقني بمولودتي“.

وكانت الفاشينيستا الكويتية قد استعرضت التحضيرات التي قامت بعملها لمولودتها، من خلال نشر مقطع فيديو على ”إنستغرام“ لديكور غرفتها وملابسها وجميع مستلزماتها.

وسبق وأن صرحت دانة الطويرش، بأنها أحبّت الزواج، وتنصح به الفتيات، لافتةً إلى أن الخلافات دائمًا موجودة، وأن الزواج ليس حلمًا ورديًا، ولكن الحب والمودة والاحترام يجعله مستمرًا.

وأوضحت أنه بعد فترة من الزواج، تحدث العشرة والاحترام، أما الحب المتبادل فيكون موجودًا في أول الزواج فقط بسبب الشغف، متابعةً: ”أتمنى أن أعيش في حالة حب وشغف لأنني أحس أن هذه شخصيتي“.