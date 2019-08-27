في مشهد يوقف القلب.. مغامر يسير على حبل معلق بارتفاع 180قدمًا (فيديو)

صعد محترف السير على الحبال الألماني فريدريش كوهني برج نقل الطاقة الكهربائية في ريف أرمينيا، الذي يصل ارتفاعه عن سطح الأرض بنحو 180 قدمًا، حيث سار على طول خطه الرابط مع برج آخر، في مسافة بلغت 1050 قدمًا، وفق ما نشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وحسب الصحيفة، وفي مشهد يوقف القلب، ظهر كوهني وهو يحمل بيده كاميرا، بينما يصوره أصدقاؤه من الجانب الآخر، حيث سار بهدوء على طول خط الكهرباء، وكاد يفقد توازنه خلال مواجهته لسرعة رياح وصلت إلى 70 ميلًا في الساعة.

وعند اقترابه من نهاية الرحلة، توقف المغامر الألماني، ثم رفع ساقه اليمنى عن السلك، ووقف على ساق واحدة لعدة ثوانٍ بزاوية 90 درجة.