في مشهد يوقف القلب.. مغامر يسير على حبل معلق بارتفاع 180قدمًا (فيديو)

محترف السير على الحبال، الألماني فريدريش كوهني، يسير على برج نقل الطاقة الكهربائية في ريف أرمينيا، والذي يصل ارتفاعه عن سطح الأرض بنحو 180 قدمًا، حيث سار على طول خطه الرابط مع برج آخر، في مسافة بلغت 1050 قدمًا. . هل تجرؤ على فعل مغامرة مثله من ارتفاع شاهق؟ . #إرم_نيوز #مغامرات #برج #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #ارمينيا #فيديو #news #trend #video