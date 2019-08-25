بسبب شائعات زواجهما.. حليمة بولند تهدد بالاعتزال والملياردير الكويتي يرد‎‎

هددّت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، بالاعتزال مثلما فعلت الفنانة اللبنانية إليسا، قبل أيام، معربة عن غضبها بسبب الشائعات التي تطالها من حين إلى آخر، والتي كان آخرها شائعة زواجها من الملياردير الكويتي فواز مبارك عبدالعزيز الحساوي.

ويأتي ذلك، بعدما تداول نشطاء وثيقة مُسرّبة عبارة عن توكيل من الملياردير للإعلامية الكويتية للتصرف في كافة ممتلكاته الخاصة.

وظهرت حليمة بولند، برفقة سيد نواف، أحد مشاهير ”اليوتيوب“، وذلك في مقطع فيديو عبر حسابها على ”سناب شات“، قالت فيه: ”أتخذ قرار مثل إليسا واعتزل، والله مسكينة“، ورد عليها ”نواف“ بالقول:“الصمت في زمن الثرثرة“.

وأوضحت أنها حتى الآن تلتزم الصمت، لكنها وصلت إلى مرحلة صعبة، قائلة:“شنو هذا، شنو ها القذارة، شائعات وكلام، وتحس من قوة الكذبة أن هناك شيئًا تأخر عليك“.

ونصحها ”نواف“ بأن تتطلع للأمام ولا تنظر خلفها، متابعًا:“أظهري أنه لا شيء لديك ومن يبني يدل، وغير ذلك ما في غير السلام ويا هلا ومرحبًا“.

وأظهر مقطع الفيديو تداول الثنائي أطراف الحديث خلال جلسة عشاء جمعتهما، وتحدثا عن أمورهما الحياتية وفترة الترفيه التي عاشاها خلال الأيام الماضية.

فيما تداول البعض مقطع الفيديو الذي هددت فيه حليمة بولند بالاعتزال كما فعلت إليسا، وهاجموها بضراوة، معللين ذلك بأنها لا تقدم أي جديد كي تعتزل.

من جانب آخر، اتخذ الملياردير الكويتي فواز مبارك الحساوي حسابه على ”تويتر“ منصة لإطلاق بعض التغريدات التي اعتبرها متابعوه أبلغ ردٍ على ما أشيع حول الوثيقة وزواجه من حليمة بولند.

وأعرب فواز الحساوي، عن غضبه من تلك الشائعات، قائلًا:“وصلنا إلى زمن صرنا فيه نتعوذ من الناس أكثر مما نتعوذ من إبليس، اللهم اكفنا شر أُناس تترصدنا دون أن ندري“.

وصلنا إلى زمن صرنا فيه نتعوذ من الناس اكثر مما نتعوذ من ابليس اللهم اكفنا شر ناس تترصدنا ولا ندري — @FAWAZ_ALHASAWI (@fawaz_alhasawi1) August 22, 2019

واتهم الملياردير الكويتي، بعض المقربين منه بدفع أشخاص بحسابات مستعارة للترويج للأكاذيب، حيث قال:“أشخاص أقرباء وأكثر من إخوة لي يدفعون لأشخاص بحسابات مستعارة من خارج الكويت، هذا بلاء، وأنا أدعو لهم بالشفاء من هذا البلاء، مع الأسف، حسبنا الله ونعم الوكيل“.

أشخاص أقرباء وأكثر من اخوه لي يدفعون لأشخاص بحسابات مستعارة من خارج الكويت هذا بلاء وأنا ادعوا لهم بالشفاء من هذا البلاء. مع الأسف حسبنا الله ونعم الوكيل — @FAWAZ_ALHASAWI (@fawaz_alhasawi1) August 22, 2019

وكانت الوثيقة التي جرى تسريبها قد أثارت جدلًا بين رواد التواصل الاجتماعي، متسائلين عن سبب قيام الملياردير الحساوي بعمل توكيل خاص لحليمة بولند، وهل علاقتهما قوية لهذه الدرجة، فيما تكهن البعض بزواجهما السري، مفسرين أن هذا هو السبب وراء قيامه بهذا التصرف، واستشهدوا بحياة البذخ التي تعيشها الإعلامية الكويتية.