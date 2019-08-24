في دورته الأولى.. تونس تستعد لاحتضان مهرجان ”فن الشارع“ بالموسيقى والرقص (فيديو)

تستعد تونس لاحتضان مهرجان ”فن الشارع“ بدورته الأولى، في الفترة الممتدة بين 30 أغسطس/آب الجاري و1 سبتمبر/أيلول المقبل، تحت إشراف جمعية ”روف“، على أن يقام في ساحتي الحلفاوين، وباب سويقة بالعاصمة التونسية.

وقال مدير المهرجان فاتح الخياري، لـ“إرم نيوز“، إن ”المهرجان سيتميز بحضور موسيقى الهيب هوب والرقص في الساحات العامة، إضافة إلى وجود ورشات موجهة للأطفال في منطقتي الحلفاوين وباب سويقة بالعاصمة تونس“.

بدورها، أكدت مسؤولة الاتصال في المهرجان، مي البرني، أن ”الهدف من المهرجان هو توعية التونسيين وتعويدهم على فن الشارع الذي يقام في الساحات العامة، وأن يكون هناك رقص وموسيقى في البطحاء التي تبقى مكانًا هامًا لجمع الجمهور“.

في السياق، قالت الإعلامية المتخصصة في الشأن الثقافي، روضة السمراني، إنه ”عندما يصبح فن الشارع موجهًا للجميع ولجميع الفئات، سيعمّ الفرح كل الشوارع التونسية“، لافتة إلى أن ”البطحاء كان لها دور مهم في السابق، حيث كانت فضاءً لإحياء المهرجانات الموسيقية والعروض المسرحية، وهي لها رمزية تاريخية هامة“.